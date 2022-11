Il nuovo lavoro di Valerio Scanu: “Faccio pratica da avvocato, vado in tribunale per le udienze” Udienze e tribunali nel futuro di Valerio Scanu, cantante che si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode a luglio: “Mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre”.

A cura di Stefania Rocco

Valerio Scanu, cantante vincitore di Sanremo e del talent show Amici, sta mettendo a frutto la laurea in Giurisprudenza conseguita con 110 e lode a luglio. L’artista, che ha recentemente fatto coming out annunciando il matrimonio con il compagno Luigi Calcara, si è iscritto all’albo a ottobre a ha cominciato a fare pratica da avvocato. Lo ha annunciato in un’intervista a Diva e Donna:

Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto.

La laurea in Giurisprudenza di Valerio Scanu

Scanu si è laureato in Giurisprudenza a luglio 2022. Si era iscritto all’Università Giustino Fortunato di Benevento nel 2018 dopo essersi appassionato al Diritto in seguito a una denuncia per diffamazione. La laurea a distanza di 4 anni, tempi perfetti nonostante gli impegni televisivi e musicali dell’uomo che ha partecipato a Tale e Quale Show, Il Cantante Mascherato, Ballando con le stelle, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno oltre a impegnarsi in una una serie di altri progetti musicali. Proprio la musica resta uno tra i suoi impegni principali. Scanu ha recentemente firmato il singolo “Presente” e il 7 dicembre sarà protagonista del suo Concerto di Natale a Roma, un appuntamento fisso dal 2012.

Il matrimonio di Valerio Scanu e Luigi Calcara

Recentemente, Valerio ha annunciato le nozze con il compagno Luigi Calcara, facendo per la prima volta ufficialmente coming out. Il matrimonio sarà celebrato nel 2023 ma la coppia non ha ancora ufficializzato una data. Calcara, docente di Ingegneria elettrotecnica alla Sapienza di Roma, sarebbe stato il primo a contattare Scanu nel luglio 2020 con un messaggio su Instagram. La storia d’amore tra i due è proseguita senza clamori fino a qualche settimana fa, quando il cantante ha annunciato le nozze.