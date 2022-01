Valerio Scanu e la laurea in giurisprudenza: “Vorrei esercitare la professione di avvocato” Valerio Scanu ha raccontato di essere in procinto di conseguire la laurea in giurisprudenza. Un percorso che ha iniziato nel 2018 e che lo ha appassionato, senza mai lasciare la musica.

A cura di Ilaria Costabile

Valerio Scanu è stato uno dei cantanti che hanno fatto la storia di Amici, il talent show di Maria De Filippi che lo ha visto sul podio, secondo ad Alessandra Amoroso che, infatti, vinse l'edizione del 2010. Nonostante non abbia mai abbandonato la musica, che resterà sempre la sua prima passione, l'artista sardo ha deciso di assecondare un'altra sua curiosità inerenti agli studi, che potrebbe anche aprirgli nuovi sbocchi professionali e, infatti, nel 2018 si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza.

La scelta di iscriversi all'Università

In un'intervista rilasciata a RomaToday il cantante ha raccontato questa sua scelta, arrivata a seguito di una vicenda personale e dalla quale è nata una nuova e avvincente passione che, forse, potrebbe diventare un vero e proprio lavoro in futuro

Ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza qualche anno fa. Avevo ricevuto una denuncia per diffamazione e ho iniziato a interessarmi all'iter. In quel caso la vicenda era un po' particolare, alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio. Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza.

Un futuro da avvocato

Scanu attualmente sta seguendo attentamente tutto l'iter per poter conseguire l'esame di laurea, nonostante questi ultimi anno non siano stati affatto semplici, dal momento che proprio durante la pandemia ha perso suo padre. Questa nuova opportunità che ha deciso di concedersi, però, lo sta aiutando a superare anche i momenti più difficili e pensando al futuro dichiara: "Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve' necessaria”