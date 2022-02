ESC 2022, i big in finale per San Marino: da Achille Lauro e Francesco Monte a Valerio Scanu Tra i Big della finale di Una voce per San Marino anche Ivana Spagna. Il vincitore potrà rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Ecco come seguire l’evento.

A cura di Daniela Seclì

Sono stati annunciati i Big che prenderanno parte alla finale di Una voce per San Marino. L'artista che riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria, potrà rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2022. I Big annunciati dovranno sfidare anche i semifinalisti del talent Una voce per San Marino. La finale si terrà sabato 19 febbraio alle ore 20:30, presso il Teatro Nuovo di Dogana. Si potrà presenziare all'evento, acquistando i biglietti su VivaTicket oppure si potrà assistere allo show grazie alla diretta su San Marino RTV.

I Big in finale a Una voce per San Marino

Ecco gli artisti che parteciperanno alla finale di Una voce per San Marino in onda sabato 19 febbraio:

Achille Lauro;

Alessandro Coli in coppia con il DJ turco Burak Yeter;

Blind, rapper ed ex concorrente di X Factor 2020;

Cristina Ramos, artista spagnola vincitrice di Got Talent España nel 2016;

Francesco Monte, che non era riuscito ad accedere a Sanremo Giovani 2021;

Matteo Faustini, cantante che era tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020;

Ivana Spagna, che conta oltre 10 milioni di dischi venduti;

Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010;

Tony Cicco, batterista che si esibirà insieme alla band romana Deshedus e con Alberto Fortis;

Fabry & La Biuse Feat. i Miodio.

Come vedere la finale di Una voce per San Marino in diretta e in streaming

La finale del talent Una voce per San Marino sarà condotta dall'artista italo-eritrea Senhit, che è stata il volto di San Marino all'Eurovision Song Contest 2021. Insieme a lei, alla conduzione anche Jonatan Kashanian. L'appuntamento è sabato 19 febbraio alle 20:30 su San Marino RTV. Si potrà assistere alla diretta streaming collegandosi al sito dell'emittente televisiva. Oppure, basterà sintonizzarsi sul canale 831 del digitale terrestre. Il talent è organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo.