Valerio Scanu guarito dal tumore ai polmoni: "Ho affrontato da solo l'operazione" Valerio Scanu torna a parlare del tumore ai polmoni contro cui si è operato nel 2020. Nascose tutto ai fan per "proteggere la mia famiglia" ha raccontato a Storie Italiane: "Non si sa mai come la prende il pubblico, se pensa che tu voglia fare la vittima. Non volevo farmi devastare dai commenti".

A cura di Gaia Martino

Valerio Scanu è tornato a parlare del tumore ai polmoni per il quale si è operato dopo il lockdown. Ospite di Storie Italiane, il cantante, ex di Amici, ha svelato il perché ha tenuto nascosto il suo problema di salute a lungo. Annunciò, infatti, l'accaduto solo nel novembre 2022: "Volevo proteggere la mia famiglia. Non sapevamo di cosa si trattasse e come dovessi affrontare la cosa, quindi l'ho voluto tenere per me e l’ho condiviso dopo anni, quando era tutto passato".

Valerio Scanu parla del tumore: "Perché ho preferito non dirlo"

Valerio Scanu nel novembre 2022, a Oggi è un altro giorno, oltre a raccontare del suo amore per Luigi Calcara, parlò per la prima volta del problema di salute che lo aveva colpito durante la pandemia Covid. Ha tenuto il segreto per anni ed ha aspettato di guarire per rendere pubblica la sua esperienza. Anche con i suoi fan ha mantenuto segreto il suo "tumoretto", come lo chiamavano i medici, perché temeva la loro reazione: "Non si sa neanche mai come il pubblico la prende. Magari uno lo racconta, perchè sente la necessità di farlo e la gente lo attacca pensando che voglia fare la vittima. Magari su cento commenti, c’è n'è uno solo che ti attacca, ma quello è sufficiente a devastarti. Quindi ho preferito non dirlo, e ho affrontato da solo l’operazione".

L'operazione del tumore al polmone nel 2020

Valerio Scanu a Oggi è un altro giorno raccontò che gli era stato asportato "mezzo polmone". A giugno 202, durante il primo lockdown, fu costretto all'intervento: "Non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale. Fare un ago aspirato avrebbe potuto fare più danni" disse. Fu colpito da un adenocarcinoma delle dimensioni inferiori ai 2 cm e per fortuna ha potuto risparmiarsi ogni forma di terapia post operatoria, essendo il tumore scomparso.