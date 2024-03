Fedez a due anni dall’operazione per il tumore: “La vita è bella” A due anni dall’operazione per il tumore al pancreas, Fedez ricorda la paura di quei giorni e i timori che lo hanno accompagnato nei mesi successivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A due anni dall'operazione Fedez ricorda uno dei momenti più difficili della sua vita fino a questo momento. L'artista ha pubblicato sui social una foto del post operatorio a seguito dell'intervento al quale si era sottoposto nel marzo del 2022, per l'asportazione di un tumore al pancreas. Pubblicando la foto su Instagram, Fedez scrive: "Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas. 2 fottuti anni! La vita è bella".

Ma cosa era accaduto nel 2022? Come molti ricorderanno a marzo 2022 Fedez veniva operato al San Raffaele di Milano, e pochi giorni dopo – il 31 marzo – dimesso. I medici gli avevano rimosso un tumore al pancreas, "uno di quelli che se non li prendi in tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo" aveva raccontato Fedez.

Il tumore scoperto per caso

Assolutamente casuale il modo in cui il tumore era stato scoperto, come Fedez aveva raccontato: "Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita". Quindi aveva detto: "Ora ho sempre pausa di morire".

A un anno dall'operazione un nuovo intervento

A un anno dall'operazione Fedez era tornato nuovamente sotto i ferri per un nuovo piccolo intervento, principalmente estetico, per curare la ferita che ha sul corpo: "Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente – aveva detto – perché durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica". Il drammatico momento vissuto più di un anno fa comincerebbe ad essere soltanto un brutto ricordo ora.