Dusan Vlahovic è un flop anche a C’è posta per te: relegato come ultima storia di puntata dopo la mezzanotte La Juventus in campo, lui a C’è posta per te (registrato) ma così come nel campo anche nello studio l’attaccante semplicemente non incide: è stato relegato come ultima storia di puntata ben oltre la mezzanotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dusan Vlahovic proprio non ce la fa a incidere. L'attaccante della Juventus floppa anche a C'è posta per te, relegato come ultima storia di puntata ben oltre la mezzanotte. È il regalo di una nipote a suo nonno, grande tifoso della Juventus, che si è tatuato la zebra sul corpo e mette la sciarpa della Juventus sul televisore a ogni partita. E farebbe bene il nonno a dargli una strigliata all'attaccante bianconero, visto le prestazioni deludenti degli ultimi tempi.

La Juventus in campo, lui a C'è posta per te

Così, mentre la Juventus ha sofferto giocandosi il Derby della Mole con il Torino (partita terminata 1-1), Vlahovic andava in onda (puntata registrata) deludendo quanti si aspettavano una storia emozionante "da prima serata". Il serbo, invece, è stato relegato a un ruolo di contorno, una postilla, una cosa di passaggio, ben distante dai riflettori principali. La scelta editoriale di Canale 5, per uno scherzo del destino, sembra riflettere la sua attuale condizione: un calciatore che non è più quello che tutti speravano. Anche nella stessa storia, sembrava praticamente non esserci.

Il regalo della nipote per i suoi nonni è Dusan Vlahovic

"Se so cos'è l'amore è solo grazie va voi. Spero un giorno di poter vivere un amore come il vostro. Grazie perché mi avete fatto vivere un'infanzia che ogni bambino merita". La nipote ricorda poi zia Mery, la sua zia e la loro figlia prematuramente scomparsa: "Senza di lei io non sarei mai quella che sono e io vi prometto che vi sarò sempre accanto. Sappiamo che come zia Mery non ci sarà più nessuno per come era buona e come era altruista. Probabilmente, se lei fosse stata qui avrebbe saputo dire cose anche molto meglio di me. Grazie per amarci come ci amate". A questo punto, Dusan Vlahovic è il regalo per la coppia di nonni. Regali ovviamente a tema Juventus. Almeno il nonno può sorridere.