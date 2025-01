Il Torino ferma la Juve con un super Milinkovic-Savic: derby infuocato, espulsi i due allenatori

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Sembrava una partita indirizzata verso una sola sponda, eppure alla fine del secondo tempo qualcosa è cambiato: il derby fra Torino e Juve si è acceso dopo poco più di un minuto con l'accenno di rissa tra le due panchine e poi con il gol di Yildiz che ha subito segnato l'1-0 per i bianconeri. Da quel momento però il Torino ha cambiato la sua attitudine e dopo il pareggio di Vlasic prima dell'intervallo ha messo in difficoltà i rivali, fermati soltanto da un super Milinkovic-Savic che si è superato con almeno tre parate di livello.

È stato un derby caldo sotto tutti i punti di vista, in campo ma anche sulle panchine dove non sono stati risparmiati colpi bassi. Nel secondo tempo sia Vanoli che Thiago Motta sono stati espulsi in seguito a una lite furibonda, l'ultimo atto di una gara bollente in cui è successo davvero di tutto.

I colpi di scena del primo tempo

Che si trattasse di un derby incandescente si è capito fin da subito, dallo scontro di McKennie con la panchina del Torino per un pallone uscito dal campo. Poi all'8′ ci ha pensato Yildiz a segnare un gol bellissimo che ha portato in vantaggio i bianconeri che forse prefiguravano una partita tutta in discesa. Eppure da quel momento i granata hanno messo il piede sull'acceleratore e in campo si è visto un incontro intenso e con tantissime occasioni. Il secondo colpo di scena arriva a pochi istanti dall'intervallo, quando Karamoh serve un assist perfetto per Vlasic che con una botta dal limite dell'area segna il pareggio.

Due rossi nella ripresa

Nel secondo tempo il Torino è cresciuto e in diverse situazioni ha messo in difficoltà la Juventus: Maripan è stato spesso una spina nel fianco dei bianconeri che hanno provato a rispondere grazie alla qualità del loro attacco, trovandosi davanti un Milinkovic-Savic monumentale in diverse occasioni. Grazie alle sue parate il serbo ha mantenuto i granata in partita, anche quando la Vecchia Signora sembrava a un passo dal nuovo vantaggio.

Poi nel finale il derby si è incendiato ancora una volta. La miccia è stata accesa dall'intervento di Savona ai danni di Karamoh che viene atterrato al limite del regolamento: le panchine si saldano, volano parole forti tra Vanoli e Thiago Motta che vengono entrambi espulsi al 57′. Alla fine la partita ritorna sui suoi binari e il Torino riesce a resistere fino alla fine, strappando un punto importantissimo alla Juventus.