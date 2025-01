Thiago Motta s’avventa contro Vanoli del Torino: rissa in panchina, devono separarli

video suggerito

"Thiago Motta ha perso un po' la testa", le parole del bordocampista di DAZN spiegano una parte di quanto accaduto al 56° di Torino-Juventus, quando i due allenatori sono venuti a contatto scatenando una rissa. A separarli sono stati i membri delle rispettive panchine coinvolti in quel parapiglia che ha incendiato il match. Il tecnico dei bianconeri ha reagito alle proteste di Vanoli dei granata per un fallo non sanzionato su Karamoh. Sia Thiago Motta sia Vanoli sono stati espulsi dal direttore di gara, Fabbri: salteranno rispettivamente i prossimi incontri con Atalanta e Fiorentina.

Cosa è successo tra Thiago Motta e Vanoli: rissa in campo

Thiago Motta ha letteralmente perso le staffe quando ha sentito Vanoli protestare con determinazione in occasione del contrasto tra Savona e Karamoh. Chiedeva un calcio di punizione dal limite per un tackle che, almeno a velocità reale, era apparso davvero al limite del regolamento. Il botta e risposta è stato serrato, è volata qualche parola di troppo. Il resto lo hanno fatto le occhiatacce reciproche, la convinzione delle proprie ragioni e l'adrenalina della sfida molto delicata.

L'analisi Marelli sull'intervento di Savona su Karamoh

Sul risultato di 1-1, Karamoh brucia sullo scatto il difensore della Juventus e riesce a portarsi davanti. Savona opta per il tackle: tocca prima la palla e sullo slancio colpisce la gamba del giocatore del Torino. Fabbri lascia proseguire, per lui non c'è punizione. Vanoli è una furia, Thiago Motta si scaglia contro di lui.

Vanoli aveva ragione? C'era davvero fallo su Karamoh? Il Toro avrebbe dovuto beneficiare di una punizione dal limite? L'ex arbitro, Luca Marelli, ha commentato in diretta l'episodio divenuto oggetto dello scandalo. In buona sostanza la scivolata del difensore bianconero era regolare: "Intervento molto al limite di Savona che ha preso il pallone, quindi giusta la scelta dell’arbitro".

Tensione alle stelle, vivace battibecco anche per una rimessa laterale

Il faccia a faccia a muso duro è arrivato all'acme del nervosismo che ha caratterizzato la partita fin dall'inizio. Tensione alle stelle per l'importanza dell'incontro oltre che per la pressione che comportano gare di questo tipo. Dopo appena un minuto e mezzo c'era stato un battibecco vivace, plateale per una palla che da parte granata era stata consegnata ai bianconeri in maniera poco celere. È successo ancora una volta nei pressi dell'area tecnica della panchina, con McKennie che attendeva la sfera per effettuare la rimessa laterale.