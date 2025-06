Rissa sfiorata in panchina al Benfica: Kocku contro Lage per il cambio, l’allenatore lo zittisce

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Kocku non prende bene il cambio di Lage durante la partita contro Auckland City e si scaglia contro il suo allenatore, rissa sfiorata sulla panchina del Benfica al Mondiale per Club 2025. Durante il secondo tempo si è verificato questo momento di tensione che stava per portare allo scontro fisico tra l'allenatore dei portoghesi e il centrocampista turco.

Il calciatore è stato sostituito perché la partita era in discesa e perché già ammonito, ma Kocku non l'ha presa bene questa decisione e non si è nascosto dietro qualche gesto rabbioso in solitaria: ha puntato il dito contro Lage che lo ha risposto zittendolo.

Kocku è stato sostituto al minuto 61′ di Benfica-Auckland City, che era stata sospesa per due ore e mezza dopo un violento temporale che si è abbattuto su Orlando durante l'intervallo: in quel momento i portoghesi erano sul risultato di 2-0 e Lage ha pensato di richiamare il calciatore turco per mandare in campo al suo posto Renato Sanches.

La scelta non è piaciuta al numero 10 del Benfica, che mentre usciva ha indicato più volte il suo allenatore in maniera non proprio gioiosa e mostrando la sua disapprovazione per la scelta. Urla e gesti che non sono piaciuti a Lage, che non è rimasto a guardare e ha reagito a tono. Le telecamere hanno immortalato il momento di massima tensione, ovvero Kocku in piedi che sbraitava contro Lage e l'allenatore che zittiva davanti a tutti.

Il caso ha voluto che mentre i due andavano avanti con il loro battibecco è arrivato il terzo gol del Benfica e lo ha firmato proprio il neo entrato Renato Sanches: altro pretesto per Lage per continuare a bacchettare Kocku per la sua ‘uscita pubblica'.

Il Benfica, alla fine, ha vinto 5-0 contro l'Auckland City e ora occupa il primo posto del gruppo C dopo il pareggio al debutto contro il Boca Juniors.