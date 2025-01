video suggerito

C’è posta per te, Lucia non parla con il figlio da 7 anni: “Mi sono operata e lui non c’era. Ho accettato sua moglie” Lucia non parla con suo figlio Claudio da sette anni a causa di un litigio con la nuora Samantha. La donna, nella puntata di C’è posta per te in onda sabato 18 gennaio, cerca di risanare i rapporti con loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda storia in onda nella puntata di C'è posta per te di sabato 18 gennaio è quella di Lucia, una madre che non ha più rapporti con suo figlio Claudio da sette anni. Il motivo dell'attrito è una discussione avuta con la nuora Samantha. Lucia spera che il figlio possa perdonarla e che possano ricostruire il loro legame, intaccato al punto che non ha ancora conosciuto suo nipote.

Lucia: "Sono sette anni che mio figlio non parla con me"

"Non trattare male mio figlio altrimenti vengo a Roma e ti strozzo" sono state queste parole a creare una spaccatura tra Lucia e sua nuora Samantha. Da quel momento, né suo figlio Claudio né lei hanno più voluto parlare con lei. I rapporti si sono interrotti per sette anni. Lucia soffre per la lontananza del figlio, assente anche quando sia lei che sua figlia, sorella di Claudio, sono state operate.

Samantha: "Lucia non mi accetta per quella che sono"

Samantha, dal canto suo, recrimina a Lucia di non esserle stata vicina dopo il lutto di suo padre e la malattia del nonno. "Non mi accetta per la persona che sono" spiega la donna a Maria De Filippi, sottolineando di non averle dato supporto neanche dopo l'arrivo del suo bambino. "Ho ascoltato con pazienza, ora parlo io. Non ti ho rifiutata, ero felice. Eravamo distanti. Non ero gelosa perché ha portato via mio figlio, ma perché non mi coinvolgeva" chiarisce Lucia. "Lei è venuta a casa mia a Natale e ha avuto un comportamento scorretto, non ha detto una parola per tutto il tempo" interviene Samantha. "L'unico modo per stare con mia madre sarebbe mettendo da parte mia moglie Samantha, posso provare a farle andare d'accordo ma il rapporto è tra di loro" cerca di giustificarsi Claudio.

Claudio: "Speravo che avremmo chiarito"

Nonostante il loro rapporto sia cambiato, Claudio rivela di aver sentito la mancanza della madre in questi anni. Era sicuro, però, che fosse stata lei a chiamarlo nella trasmissione: "Sono contento di essere qui, ho pensato che magari avremmo potuto chiarire". Le cose vanno proprio così. Madre, figlio e nuora si riconciliano e lasciano lo studio insieme con la promessa di riunire la famiglia.