Stasera tutto è possibile da record su Rai2: tutto il senso di uno show che ti fa stare senza pensieri

A cura di Gaia Martino

Mentre macina ascolti e consensi ogni giorno su Rai 1 con Affari Tuoi, Stefano De Martino segna un nuovo record di ascolti, stavolta su Rai 2. È partita ieri sera la nuova edizione di Stasera tutto è possibile che vede al timone il conduttore napoletano che, accompagnato dalla sua "squadra", ha regalato una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Ha saputo tenere testa a BlackOut in onda su Rai 1 e al film cult La vita è bella su Canale5 e supera Le Iene su Italia1, registrando 2.263.000 spettatori con uno share pari al 14.2%. Numeri importanti per Rai 2 che superano quelli conquistati dallo stesso programma nella passata stagione televisiva e che piazzano lo show comico tra i più fortunati della rete televisiva degli ultimi anni. Il merito? Stefano De Martino, croce e delizia per tutti i volti celebri della Rai.

STEP si piazza al primo posto in tendenza su X, e lo mantiene ancora oggi, all'indomani dell'appuntamento, insieme a una sfilza di video estrapolati dalla puntata. Dalle gag dei veterani Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, e la vivace Brenda Lodigiani – che ha regalato al pubblico la sua riuscitissima imitazione di Angela Brambati del Gialappa's Show – all'ironia di Carlo Amleto, Peppe Iodice, le parodie di Max Giusti e l'esplosività di Elisabetta Canalis: STEP non ha tradito la formula che decreta il longevo successo e il pubblico continua a premiarlo seguendolo, in qualsiasi rete si trovi.

STEP è il classico programma "spegni cervello", quello che serve al pubblico dopo una giornata di lavoro e che fa tornare in auge il trend "Dove il cuore riposa e l'ansia scompare". Gli ingredienti principali della trasmissione sono i giochi pensati per creare situazioni esilaranti, dalle prove fisiche a quelle di intuito, improvvisazione e velocità, conditi con le persone giuste. Stefano De Martino dirige uno show che mette sul piatto tutti inneschi per far esplodere situazioni comiche, alle quali è impossibile resistere.

