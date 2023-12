Dove il cuore riposa e l’ansia scompare: il significato e l’origine del nuovo trend su Instagram Sempre più utenti hanno cominciato a condividere storie e reel sui social scrivendo questa frase insieme all’emoji di un cuore fasciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Non è una citazione, la strofa di una canzone o il verso di una poesia, eppure la frase "Dove il cuore riposa e l'ansia scompare" nelle ultime settimane è diventata virale sui social. Sempre più utenti stanno condividendo storie e foto dei luoghi e delle persone che amano. La frase viene pubblicata insieme alle immagini ed è accompagnata dall'emoji di un cuore fasciato. C'è anche chi ironizza pubblicando meme, oppure postando lo scatto di un piatto o della serie tv preferita. Molti hanno ricondiviso una foto completamente nera "perché l'ansia non scopare mai", scrivono.

Gli utenti hanno cominciato a pubblicare contenuti con la frase "Dove il cuore riposa e l'ansia scompare" a gennaio 2023 su TikTok, ma nelle ultime settimane è diventata virale su Instagram. I trend sui social, per quanto passeggeri, spesso sono un buon modo per tastare il polso della società. L'ansia è un evergreen, dai meme ai video ironici. In questo caso però viene declinata in maniera diversa. Più simile a un desiderio di connessione e tranquillità, per fuggire proprio dall'ansia e far riposare il cuore.

L'origine della frase

I fenomeni che nascono nel web spesso hanno origini sconosciute. Vale anche per il trend "Dove il cuore riposa e l'ansia scompare". Non è una citazione o una frase tratta da qualche libro, poesia, o canzone, molto probabilmente è stata pubblicata da un utente e poi ripresa, fino a diventare virale. Complice del successo potrebbe anche essere il periodo natalizio, un momento per allontanarsi dalla routine quotidiana e riunirsi con gli amici e la famiglia. La frase viene anche pubblicata dagli utenti con la variante: "Portami dove il cuore riposa e l'ansia scompare"

Come usare il nuovo trend su Instagram

Il nuovo trend è diventato un modo per condividere ricordi. Spesso gli utenti pubblicano infatti fotografie scattate con amici, partner, familiari, altri le immagini di un viaggio, o di luoghi ameni che evocano tranquillità. Nella lista compaiono sfilze di tramonti, spiagge, profili di montagne e prati in fiore. I luoghi prescelti per fuggure dalla quotidianità.

Ma c'è anche chi sceglie di rivisatare il trend in chiave ironica. È diventata virale, per esempio, la foto di Amadeus abbinata alla frase, in vista del prossimo Festival di Sanremo a febbraio 2024. Non mancano poi le immagini di torte, teglie di pasta al forno, hambuger e carbornare. C'è anche chi, per sdrammatizzare, pubblica immagini legate a episodi lavorativi o situazioni ambigue.