WhatsApp lavora a un nuovo aggiornamento: così l’app sarà ancora più legata a Instagram La nuova funzione di WhatsApp permette di condividere i contenuti direttamente con Instagram. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata: al momento è stata segnalata solo nelle versioni Beta dell’app. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tre social e una piattaforma di messaggistica. Negli ultimi anni le app di Meta sono diventate sempre più connesse. Alcune funzioni sono diventate trasversali, come le Story, altre si sono migliorate a vicenda, come la gestione delle reaction ai messaggi o i gruppi privati. Con Threads poi abbiamo assistito al lancio della prima app satellite. Tutta questa interazione non è semplice, se si conta che solo WhatsApp ha due miliardi di utenti mensili attivi. E secondo il portale WABetaInfo ora sarebbe pronto un nuovo aggiornamento.

Solo una premessa. Come noto, WABetaInfo monitora tutti gli aggiornamenti presenti nella Beta di WhatsApp. Si tratta delle versioni di prova dell’app dove si cerca di capire quale potrebbe essere l’impatto delle nuove funzioni sugli utenti e sui server della piattaforma. A volte queste funzioni sono state introdotte nell’app ufficiale, altre volte sono rimaste solo nelle bozze degli sviluppatori di Meta. Nemmeno i tempi sono chiari, una nuova funzione può essere introdotta subito dopo il test o dopo mesi di prova.

La nuova opzione per condividere lo Stato di WhatsApp

Gli Stati di WhatsApp non sono esattamente la funzione di maggior successo lanciata dalla piattaforma di messaggistica. Per vederli basta aprire la vostra app e controllare. Qualcuno c’è sempre ma la percentuale rispetto al totale dei contatti è parecchio bassa. Eppure gli Stati di WhatsApp possono anche essere visti in un altro modo.

Leggi anche Come risolvere i problemi con l'audio basso dei vocali WhatsApp e aumentare il volume

Gli utenti attivi ogni mese su Instagram sono oltre un miliardo. Tantissimi in termini assoluti ma comunque la metà di quelli di WhatsApp. Nell’ultima funziona introdotta nella Beta di WhatsApp sembra però che l’intenzione di Meta sia quella di far crescere ancora di più questo dato. WhatsApp ha introdotto un’opzione per condividere lo Stato su questa piattaforma direttamente su Instagram e Facebook.

È un piccolo bottone, disegnato proprio con le icone dei due social. Basta toccarlo per vedere il proprio Stato proiettato nelle Story del social network. Di solito lo Stato di Instagram viene usato come prima forma di condivisione dei contenuti per chi non ha un social. Iniziare a creare funzioni che collegano WhatsApp alle altre app del gruppo può essere un buon modo per portare nuovi utenti e creare un monopolio delle piattaforme ancora più serrato.