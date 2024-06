video suggerito

WhatsApp down oggi, problemi con l’app di messaggistica: cosa sta succedendo L’hashtag #WhatsAppdown sta rimbalzato su X. Non si sa ancora quali siano le cause e non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Meta. Nei commenti gli utenti hanno spiegato problemi diversi: c’è chi non riesce a scaricare le Gif, chi invece audio e video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

A partire dalle 17.30 di oggi, 27 giugno, si sono accumulate le segnalazioni degli utenti che non riescono a usare WhatsApp. Sembra che il problema non riguardi solo l'Italia, le segnalazioni arrivano anche dall'estero. Non è chiara la natura del malfunzionamento e Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sul portale Downdetector gli utenti stanno registrando soprattutto problemi nell'invio e nella ricezione di vocali, Gif, immagini e video. In Italia le prime segnalazioni sono arrivate dalle grandi città.

Su X gli utenti scrivono: "Anche voi non riuscite a usare WhatsApp? Ho provato a ricaricare ma sembra tutto bloccato!". In pochi minuti dall'inizio del down le segnalazioni hanno superato quota 2000. Molti utenti hanno riferito che su WhatsApp i messaggi inviati avevano una sola spunta.

Cosa sta succedendo su WhatsApp

L'hashtag #WhatsAppdown sta rimbalzato su X. Non si sa ancora quali siano le cause. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Meta. Nei commenti gli utenti hanno spiegato problemi diversi: c'è chi non riesce a scaricare le Gif, chi invece audio e video. "A me arrivano i messaggi, riesco anche a inviarli si è bloccato però quando ho provato a fare un vocale", scrive un utente. Al di là dei malfunzionamenti temporanei sembra che si tratti di una piccola interruzione.