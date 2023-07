Cos’è e come funziona lo Stato WhatsApp e cosa fare per guardarlo in incognito Lo Stato di WA è una funzione di questa app di messaggistica che permette di condividere per 24 ore un’immagine, un testo o un video. Crearla è semplice, basta conoscere i passaggi giusti. Una volta pubblicato il vostro stato i contatti che lo vedono potranno rispondere con delle emoji o direttamente con dei messaggi.

A cura di Valerio Berra

Lo Stato di WhatsApp è una funzione introdotta per l’ottavo compleanno della piattaforma di messaggistica. Dal 21 febbraio del 2017 gli utenti hanno la possibilità di pubblicare foto, video, testi, Gif dando loro una visibilità di 24 ore. Gli Stati sono visibili a chi ha è collegato con noi su questa piattaforma. Per poter vedere lo Stato WA di una persona serve quindi avere il suo numero di telefono in rubrica. WhatsApp è una piattaforma che fa parte del gruppo Meta, la holding fondata e guidata da Mark Zuckerberg. Lo Stato WA è una funzione che in forme leggermente diverse è presente anche su Instagram e su Facebook. La prima piattaforma ad avere introdotto questa modalità di condivisione è Snapchat, social network che è stato molto diffuso negli Stati Uniti ma in Italia ha funzionato solo per un breve e ormai lontano periodo.

Come accedere alla funzionalità Stato su WhatsApp

Per accedere alla funzionalità Stato su WhatsApp bisogna prima di tutto aprire la propria app. In basso a sinistra troverete cinque icone: Stato, Chiamate, Community, Chat e Impostazioni. Per arrivare allo Stato WA vi serve cliccare su Stato. Una volta fatto questo passaggio vi si apre una seconda schermata. Qui potrete vedere due cose. Ci saranno tutti i vostri contatti che hanno aggiornato uno Stato di WhatsApp e poi ci sarà l’icona tonda con la vostra foto profilo e un piccolo segno +. Premendola potrete pubblicare il vostro Stato su WhatsApp.

WHATSAPP | I pannelli da cui passare per condividere il proprio stato di WhatsApp

Come funziona lo Stato WA

Cliccato sull’icona con il segno + potrete iniziare a condividere contenuti. Sullo Stato di WhatsApp si possono pubblicare immagini e video. Le opzioni in questo caso sono due. Se avete un video o una foto già salvati potete scegliere l’icona che vedete in basso a sinistra dello schermo. Una volta toccata riuscite ad accedere direttamente alla vostra galleria. Da qui potete pubblicare anche le Gif che trovate in archivio. Se invece preferite pubblicare una foto o un video nuovo, allora potete crearli con il pulsante centrale, scorrendo tra le opzioni foto e video. Con il pulsante di destra invece potete girare la vostra fotocamera e rivolgerla direttamente all’esterno. Anche interagire è semplice.

Quando sono pubblicati gli Stati possono essere visti da tutti i contatti in rubrica e che hanno installato anche loro WhatsApp. Gli Stati possono rimanere visibili per 24 ore, dopo non viene tenuta più traccia sul profilo dell’utente. Questa è una differenza netta con le Story di Instagram, che invece possono essere salvate sul profilo come Story in evidenza. Gli utenti possono anche rispondere agli Stati pubblicati dai loro contatti. Il bottone per rispondere si trova in basso al centro dell’immagine e c’è scritto semplicemente Rispondi. Le risposte possono essere di due tipi: si può mandare un emoji o si può scrivere un testo. In entrambi i casi la risposta verrà visualizzata direttamente nella conversazione che abbiamo con l’utente.

Come creare un nuovo Stato su WhatsApp

Una volta che abbiamo scelto la nostra foto o il nostro video da condividere come Stato su WhatsApp, possiamo anche definire una serie di modifiche. Prima della pubblicazione infatti ci si apre un piccolo pannello di editing. Da qui possiamo fare quattro operazioni. Possiamo scrivere qualcosa noi, usando il pennellino che troviamo in alto a sinistra. Possiamo aggiungere al nostro Stato un emoji o uno sticker. Possiamo poi aggiustare la foto, regolando margini e inclinazione. Oppure ancora possiamo aggiungere un testo, che comparirà nell’immagine. Se dopo tutte le modifiche comunque non saremo convinti del risultato, potremo sempre cliccare sulla X in altro a sinistra e annullare la sua pubblicazione.

WHATSAPP | Il pannello con cui possiamo modificare lo Stato di WhatsApp

Chi può vedere lo Stato: la gestione della privacy

Una volta scelto lo Stato da pubblicare, a questo punto abbiamo tre opzioni di pubblicazione: I miei contatti, I miei contatti tranne e Condividi solo con. Scegliendo la prima, condividiamo il nostro Stato WhatsApp con tutti i nostri contatti. Basta che siano in rubrica e abbiano scaricato l’app. Nella seconda e nella terza opzione invece si creano due liste diverse. Con I miei contatti tranne possiamo scegliere quali contatti non vedranno il nostro Stato. Questa opzione serve per nascondere lo Stato ai propri contatti e ha iniziato a vedersi nelle Beta nel settembre del 2021, così da poterlo condividere senza problemi con tutti gli altri. Con la funzione Condividi solo con invece potrete scegliere a chi fare vedere il vostro Stato.

Come visualizzare lo Stato WA degli altri contatti, anche in incognito

Il passaggio per accedere allo Stato WA dei vostri contatti è lo stesso da seguire per aggiungere un nuovo Stato sul vostro profilo. Se stato usando WA da desktop invece dovete guardare in altro a sinistra. Vicino all’icona del vostro profilo trovate un cerchio fatto con tre linee staccate. Cliccandolo potete vedere tutti gli Stati di WhatsApp condivisi dai vostri contatti. Se invece volete vedere gli Stati degli altri senza lasciare traccia dovete cambiare le impostazioni del vostro account. Per farlo prima dovete andare su Impostazioni, a questo punto dovete cliccare per aprire il menù privacy e quindi avrete accesso a un nuovo pannello. Qui dovete scorrere in basso fino a disattivare l’opzione Conferma di lettura.

Come silenziare gli Stati dei contatti su WhatsApp

Se non volete più vedere gli aggiornamenti di Stato di un vostro contatto su WhatsApp dovete aprire lo Stato di WhatsApp del vostro contatto, selezionare i tre pallini che trovate in alto a destro e poi toccarli. Vi si apre un menù a due opzioni: Disattiva o Segnala. Con Disattiva saranno oscurati gli Stati WhatsApp dei vostri contatti, con Segnala invece potrete segnalare i vostri contatti direttamente alla piattaforma. Usatela con moderazione.