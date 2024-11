video suggerito

Stefano De Martino pronto a una nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile: ecco quando inizia Dal prossimo anno inizia la nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino che torna su Rai 2. Il conduttore sarà dunque in onda sia sulla prima rete nazionale con Affari Tuoi che sulla seconda, ma una volta a settimana.

Da martedì 28 gennaio inizia la nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino che torna su Rai 2. Secondo quanto riferisce Cinguetterai, noto account X ritenuto vicino ai corridoi di Viale Mazzini, il programma avrà un solo stop per la puntata dell’11 febbraio quando ci sarà la prima puntata del Festival di Sanremo 2025. Sarà curioso capire se su questa edizione di Stasera Tutto È Possibile ci sarà l'effetto "Affari Tuoi". Difficile in ragione di un target differente, ma non impossibile.

Il cast della nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile

Il cast della nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile non è stato ancora annunciato, ma sembrerebbe scontata la presenza di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia quali ospiti fissi. Nella scorsa stagione, sono stati ospiti fissi anche gli attori Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Tra gli ospiti che invece si sono avvicendati nel corso delle otto puntate della scorsa stagione: Sergio Friscia, Marta Filippi, Mariasole Pollio, Bianca Guaccero, Max Giusti, Enzo Miccio, Leonardo Fiaschi, Anna Tatangelo, Andrea Delogu, Lorella Boccia, Claudio Lauretta, Paola Barale, Natalie Guetta, Valeria Graci, Carlo Amleto, Alessandra Tripoli, Roberto Lipari, Giulia Vecchio, Manuela Arcuri, Fabio Caressa, Ema Stokholma. Nella scorsa stagione, la media spettatori è stata tra gli 1.7 e i 2 milioni di spettatori netti con share dal 9% al 14.32%.

La sfida di Stefano De Martino

La prossima stagione rappresenta un ulteriore "STEP" in avanti per Stefano De Martino. Avrà per la prima volta un doppio impegno su due canali diversi del servizio pubblico: manterrà l'impegno quotidiano con Affari Tuoi e, una volta a settimana, sarà su Rai 2 per Stasera tutto è possibile. Una nuova sfida per il conduttore partenopeo che, stando alle voci, dovrebbe anche avere una serata tutta per sé al prossimo Festival di Sanremo.