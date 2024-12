video suggerito

Stefano De Martino senza limiti: supera i 6 milioni di spettatori con Affari Tuoi ed è record Stefano De Martino ha portato Affari Tuoi a diventare uno dei pilastri assoluti del prime time italiano. Il futuro di Rai1 è in buone mani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Non ci sono più limiti per Stefano De Martino. Il conduttore fa ancora centro con Affari Tuoi e sfonda il muro dei 6 milioni di telespettatori nella puntata di ieri sera. Un risultato straordinario per il programma di Rai 1, che ha conquistato ben 6.005.000 spettatori, raggiungendo uno share del 28,21%. Un successo che segna un aumento di 600.000 spettatori e 3 punti percentuali rispetto all’anno scorso, confermando il format come uno dei pilastri dell’access prime time italiano.

Stefano De Martino è il fenomeno televisivo dell'anno

Stefano De Martino è ormai il volto consolidato della rete ammiraglia Rai: è il fenomeno televisivo dell'anno. Senza se, senza ma. Ma soprattutto senza confronti, perché ingenerosi nei confronti degli avversari. Amadeus è costretto alla ricostruzione del suo progetto di access prime time, così come da Mediaset ieri Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere della necessità di riprendere terreno con Striscia la Notizia: "Stiamo risalendo", ha dichiarato Antonio Ricci. Ma la sfida, per ora, non è con il "fenomeno" Stefano De Martino.

Obiettivo: Festival di Sanremo

Un exploit incredibile che porta Affari Tuoi ad affermarsi non solo come il programma più visto della fascia serale, ma anche alzando ulteriormente l'asticella degli ascolti. Una nuova milestone. Un successo che ormai sottolinea il fatto che Stefano De Martino ha indossato questo format come un abito di sartoria napoletana: ha reso il format più fresco, più accattivante e più vincente. Il futuro di Rai1 è in buone mani. Magari non condurrà la serata del 23 dicembre con Antonella Clerici (sarà solo ospite), ma tra qualche mese ci sarà la settimana santa di Sanremo. Con questi risultati, con questa autorevolezza, sarebbe un delitto non vederlo passare almeno per una sera sul palco del Teatro Ariston accanto al direttore artistico e conduttore ufficiale Carlo Conti.