Affari Tuoi con Stefano De Martino non va in onda stasera: perché e quando è prevista la nuova puntata Affari Tuoi stasera non va in onda: il game show di Stefano De Martino si ferma per lasciare spazio alla partita Belgio-Italia. Ecco quando torna in tv con una nuova puntata.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di giovedì 14 novembre 2024 Affari Tuoi non va in onda. Il game show di successo che vede protagonisti concorrenti da ogni Regione d'Italia, i "pacchisti", si ferma per stasera per lasciare spazio alla partita di UEFA Nations League: Stefano De Martino tornerà ad intrattenere i telespettatori, nella fascia dell'access prime time di Rai 1, da domani, venerdì 15 novembre.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera

Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi si ferma stasera con il tradizionale appuntamento nell'access prime time di Rai 1 per lasciare spazio alla partita di UEFA Nations League con gli azzurri protagonisti. L'Italia sfiderà il Belgio nella penultima partita del ciclo UEFA 2024/2025: la partita sarà trasmessa su Rai 1 e il programma inizierà dalle 20.30. Il fischio d'inizio è in programma per le 20.45. Anche il conduttore del game show ha annunciato lo stop di stasera dando appuntamento ai suoi telespettatori per domani, venerdì 15 novembre.

Quando torna in onda il game show di Stefano De Martino

La nuova puntata di Affari Tuoi andrà in onda regolarmente venerdì 15 novembre 2024, dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. Dopo la partita di Raffaella della Regione Campania che ha vinto 5mila euro, un nuovo pacchista sarà chiamato a sfidare il dottore Pasquale Romano nella speranza di tornare a casa con la cifra più alta che il tabellone offre, 300mila euro. Lo show con Stefano De Martino sta continuando a vincere contro la concorrenza nella fascia dell'access prime time: la puntata di ieri sera, mercoledì 13 novembre, è stata seguita da 5.828.000 spettatori pari ad uno share del 27.5 %. Su Canale5 Striscia La Notizia ha interessato 2.818.000 spettatori (share del 13.3%), e Chissà Chi è sul NOVE, condotto da Amadeus, ha raggiunto 660.000 spettatori con il 4.1 % di share.