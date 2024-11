video suggerito

Stefano De Martino canta Rossetto e caffè ad Affari Tuoi, la dedica al dottore Pasquale Romano Rossella della Regione Campania è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera: ha giocato con il fidanzato Antonio ma non è riuscita a tornare a casa con una grossa cifra in denaro. Durante la partita, Stefano De Martino si è divertito a dedicare la canzone Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci al dottore Pasquale Romano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, Rossella della Regione Campania. Contabile per un'agenzia di viaggi, ha giocato con il fidanzato Antonio che lavora nell'ambito delle telecomunicazioni. "Ci siamo conosciuti in un locale, ha insistito un po' per conoscermi. Mi ha corteggiato parecchio, mi sono fatta attendere e lui è andato altrove. Allora mi sono resa conto che mi mancava e sono tornata, da lì sono passati due anni", le parole prima di dare il via alla partita. Durante il gioco, è partita la canzone Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci e Stefano De Martino non è riuscito a trattenersi.

La partita di Rossella ad Affari Tuoi

I primi sei pacchi chiamati da Rossella hanno svelato 100 euro, 1 euro, 10mila euro, 200 euro, 500 euro e 0 euro: un'ottima partenza per la concorrente che ha ricevuto come prima offerta 42mila euro. "Una bella offerta, però il tabellone ci fa rifiutare", le parole prima di tritare l'assegno.

Eliminati 100 mila euro, 20 euro e 300mila euro, il dottore ha proposto a Rossella il cambio. "Sono venuta qui con l'intenzione di non cambiare, non ho numeri particolari. In 26 puntate ho sempre pescato cifre blu" ha commentato la pacchista prima di ascoltare il parere di Lupo. "Thanat sta subendo delle piccole mutazioni" ha commentato Stefano De Martino inquadrando un ragazzo seduto al posto di Thanat, assente in studio. Rossella, poi, ha deciso di rifiutare il cambio. Dopo aver eliminato altri tre pacchi rossi, il dottore ha offerto 21mila euro.

Rossella ha deciso di rifiutare l'offerta e proseguire la sua partita. Eliminati 5 euro, il dottore ha offerto due tiri o cambio e la concorrente ha deciso di proseguire la sua partita con il pacco numero 16. Chiamati due dei tre blu rimasti in gioco, il dottore ha proposto un assegno da 26mila euro, rifiutato. Eliminati 30mila euro, il dottore ha riproposto il cambio, di nuovo rifiutato. Poi ha chiamato il pacco contenente i 200mila euro. Per lei è arrivato l'assegno di 5mila euro: "Ringraziamo il dottore, andiamo avanti".

Il finale di Rossella e Antonio

Eliminati i 50euro, Rossella è arrivata in "finale" con 5mila euro e 15mila euro. Dopo aver rinunciato di giocare alla Regione Fortunata, la concorrente ha raccontato: "Le mie amiche mi chiedono "Com'è Stefano?", io le dico "Bello, ma anche dentro, è anche una bella persona". Questa è stata un'esperienza bellissima, ringrazio tutti". Rifiutato il cambio, per Rossella e Antonio è arrivato il momento di svelare il contenuto del loro pacco: sono tornati a casa con 5mila euro.