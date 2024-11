video suggerito

Belgio-Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni Oggi giovedì 14 novembre alle 20:45 a Bruxelles si gioca Belgio-Italia match valido per il 5° turno della fase a Gironi della Nations League. L'Italia deve difendere il primato nel Gruppo 2 della Lega A e per farlo Spalletti schiererà tutti i migliori a disposizione. Diretta in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuova pausa per le Nazionali e si ritorna a parlare di Nations League: Belgio-Italia si gioca questa sera, partita valida per la quinta giornata dei gironi della Nations League nella fase a gironi con il gruppo 2 della Lega A guidato proprio dagli azzurri a un solo punto di vantaggio dalla Francia, impegnata con Israele. Diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai 1 e su RaiPlay.

Dopo il 2-2 dell'Olimpico nel match d'andata figlio di una Nazionale rimasta in 10 contro 11 e che ha visto i Diavoli rossi sfiorare l'impresa in rimonta, si gioca il secondo atto del confronto diretto tra Italia e Belgio. Trasferta delicata per gli azzurri che, al momento, guidano la classifica con 10 punti davanti alla Francia (9), mentre Lukaku e soci sono più lontani a 4 e Israele chiude a 0. Per la nazionale guidata da Tedesco è la classica partita decisiva: solo una vittoria potrebbe rilanciarne le speranze di qualificazione.

Partita: Belgio-Italia

Orario: 20:45

Dove: Stadio King Baudouin (Bruxelles)

Quando: giovedì 14 novembre 2024

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Belgio-Italia, dove vederla in TV: c'è la diretta in chiaro

Belgio-Italia di questa sera si può seguire in televisione in chiaro e senza costi aggiuntivi. La gara degli Azzurri contro i Diavoli Rossi inizia alle 20:45 e il canale su cui sintonizzarsi è Rai 1. La telecronaca sarà affidata alla voce Rai per l'Italia, Alberto Rimedio mentre il commento tecnico sarà affidato ancora una volta a Lele Adani.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta streaming

Anche per chi volesse seguire la partita in diretta sui dispositivi mobili o via pc non c'è problema: Belgio-Italia è visibile senza costi aggiuntivi e in chiaro anche online, attraverso il portale Rai, RaiPlay che seguirà l'evento in diretta con pre e post partita, visibili a tutti.

Belgio-Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League

Luciano Spalletti deve guardarsi le spalle in classifica dopo il pareggio casalingo di Roma contro il Belgio: dunque, per le scelte da fare non ci sarà spazio per nessun calcolo. La Francia è a un solo punto e può insidiare gli Azzurri. L'Italia non ha a disposizione Calafiori né Ricci, entrambi infortunati, ma ritrova in mediana Barella. In difesa è pronto Buongiorno al posto del mancino ex Bologna oggi giocatore in Premier con l'Arsenal. Probabile mezzala Frattesi con Tonali regista a centrocampo mentre davanti Raspadori in appoggio a Retegui. Nel Belgio ci sarà Lukaku in attacco, con un trio di trequartisti capitanato da De Ketelaere.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.