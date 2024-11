video suggerito

Cose serve all’Italia per qualificarsi contro il Belgio e cosa succede se passa in Nations League L’Italia oggi gioca contro il Belgio, a Bruxelles. L’incontro della quinta giornata della Nations League può decretare la qualificazione della Nazionale ai quarti di finale. Per Spalletti è fondamentale non perdere stasera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia stasera scende in campo a Bruxelles contro il Belgio nel match della 5ª giornata della Nations League 2024-2025. Per la Nazionale guidata da Luciano Spalletti questo è il primo matchpoint per il passaggio ai quarti di finale. Gli Azzurri sono al comando del raggruppamento e ottenendo anche un solo punto nelle ultime due partite, l'altra con la Francia è in programma domenica 17 novembre, sarebbero sicuri di aver superato il girone. Passando il girone l'Italia sarebbe anche certa di essere tra le teste di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Italia si qualifica se… cosa serve contro il Belgio: le combinazioni

All'Italia dunque basta un solo punto per qualificarsi per i quarti di Nations League, la grande novità della manifestazione che in passato vedeva direttamente la Final Four dopo il girone. Chiaramente un punto in due partite sembrava più ‘semplice' da ottenere, ma l'Italia giocherà contro Belgio e Francia. Fare calcoli per oggi è semplice. La Nazionale con pareggio o vittoria è ai quarti, in caso di sconfitta si rimanda tutto a domenica.

Cosa succede se l'Italia passa ai quarti di Nations League

Se l'Italia stasera pareggia o vince passa ai quarti di Nations League, e si garantisce un posto tra le teste di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, in caso contrario se ne riparla domenica nella sfida con la Francia. Se l'Italia passerà dunque continuerà la sua corsa in questa manifestazione, che ha visto gli Azzurri chiudere al 3° posto sia nel 2021 che nel 2023. Spalletti e i suoi ragazzi giocherebbero i quarti di finale.

Arrivare al primo o al secondo posto nel girone non è la stessa cosa, in ogni caso l'Italia eviterebbe (passando il turno) la Francia. Dovesse arrivare seconda sfiderebbe probabilmente una tra Germania, Portogallo o Spagna. Dovesse arrivare prima davanti a Francia e Belgio sfiderebbe una delle seconde classificate degli altri raggruppamenti, che sono ancora tutti da decidere. L'Olanda sarebbe il cliente più scomodo.