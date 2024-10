video suggerito

Italia testa di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026: il traguardo è a un passo Battendo 4-1 Israele, l’Italia si è portata a 10 punti nel girone di Nations League e vede da vicino il posto di testa di serie per le Qualificazione ai Mondiali 2026. Posto che può arrivare, nella peggiore delle ipotesi, tramite il ranking. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia battendo 4-1 Israele si è avvicinata alla qualificazione per i quarti di Nations League. Gli azzurri stanno giocando molto bene e Spalletti sembra aver trovato la strada giusta. L'Italia vuole avanzare in Nations (è arrivata terza nelle ultime due edizioni) e vuole farlo pure per garantirsi un posto tra le teste di serie per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Obiettivo che è pressoché raggiunto.

Il regolamento è semplice. Con i Mondiali a 48 squadre, l'Europa guadagna tre posti (da 13 a 16). I gironi saranno 12 e quindi servono altrettante teste di serie. È stato stabilito che le otto squadre che passano ai quarti di Nations League sono teste di serie, a queste si aggiungono le quattro migliori squadre (tra le escluse) in base al Ranking FIFA. E l‘Italia in questo momento è in una botte di ferro. Ma, ovviamente, pur senza citare la famosa frase del Trap, è chiaro che se non c'è l'ufficialità non c'è la certezza assoluta.

Italia testa di serie se passa ai quarti di Nations League

L'Italia è testa di serie alle Qualificazioni ai Mondiali dunque se passa ai quarti della Nations League 2024-2025. Ci riesce se porta a casa un punto nelle prossime due partite. L'Italia ha 10 punti, la Francia 9, il Belgio 4. I Diavoli Rossi devono vincere entrambe le partite per arrivare a quota 10, una la giocano proprio con l'Italia. Gli azzurri i pareggiando (almeno) con Belgio o Francia sarebbero ai quarti e testa di serie.

Qualora l'Italia perdesse entrambe le partite e chiuderebbe in quel caso al terzo posto il girone di Nations League sarebbe fuori dalla competizione ma potrebbe ancora essere testa di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali – cosa non determinante in modo assoluto ma assai importante. Servirebbe in quel caso il Ranking FIFA e l'Italia è messa bene. Perché la Nazionale, in questo momento, è al decimo posto (ma davanti ci sono anche diverse squadre sudamericane) e tra le sei squadre europee ce ne sono alcune che hanno blindato la qualificazione ai quarti di Nations League.

Ma l'Italia può farcela anche grazie al Ranking FIFA

In primis Spagna e Portogallo, che possono ufficializzare già stasera il passaggio ai quarti, poi ci sono proprio Francia e Belgio – che sono nel nostro girone, quindi l'incastro è tutto sommato positivo. Avanzano invece Inghilterra e Olanda. Gli inglesi sono retrocessi due anni fa e dunque saranno testa di serie grazie al ranking, l'Olanda invece è in bilico e si gioca i quarti di Nations League contro l'Ungheria – e a Spalletti conviene tifare per gli olandesi, per avere una chance in più.

Dietro all'Italia ci sono la Germania (già ai quarti e quindi testa di serie) e la Croazia (che ha buone chance di passare), più dietro Turchia, Svizzera e Austria che sarebbero comunque avversari duri nelle qualificazioni, ma andiamo un passo alla volta, e che difficilmente saranno davanti all'Italia nel Ranking di dicembre.