L’Italia riprende la sua corsa in Nations League: 4-1 a Israele, Di Lorenzo mattatore La Nazionale di Spalletti ha battuto 4-1 Israele a Udine con la doppietta di Di Lorenzo e i gol di Retegui e Frattesi. Primo posto in classifica per gli azzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L’Italia riprende la sua marcia in Nations League e torna a vincere, contro Israele. Dopo il pareggio con il Belgio la Nazionale ha battuto si è imposta con il risultato di 4-1. Di Retegui su rigore, Frattesi e Di Lorenzo (doppietta) le reti degli azzurri che sono in vetta al gruppo 2 della Lega A, davanti alla Francia. Prosegue l’ottimo momento della formazione di Spalletti.

Retegui su rigore porta in vantaggio l'Italia contro Israele

L'Italia ha, come da copione, mantenuto sempre il pallino del gioco concedendo solo un paio di ripartenze pericolose a Israele. Diverse le palle gol create dagli azzurri di Spalletti, in primis con Retegui e Tonali. Proprio quest'ultimo ha avuto il merito di conquistare il rigore che ha permesso alla Nazionale di sbloccare il risultato con Retegui, implacabile da dischetto. Inspiegabile poi l'errore di Raspadori, caduto a terra da solo nell'occasione che poteva portare al raddoppio.

Frattesi fa tris, Di Lorenzo cala il poker

Nel secondo ecco il raddoppio di Di Lorenzo con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Una partita in controllo che però si è riaperta a sorpresa grazie alla rete di Abu Fani, convalidata nonostante le proteste italiane per un presunto fallo su Vicario. Il gol dell'Israele non ha cambiato però l'atteggiamento della Nazionale che ha trovato altre due reti.

Entrambe al termine di due belle azioni corali, con lo zampino anche dei neoentrati Ricci e Maldini. Prima Frattesi su assist di Di Marco con una bella girata di prima intenzione e poi Di Lorenzo con un'altra conclusione ben indirizzata. 4-1 e primato confermato, con la Francia che grazie alla vittoria del Belgio, segue in classifica con un punto di distanza. Un'altra prova molto convincente per la squadra di Luciano Spalletti che continua a correre verso le fase finali di Nations League.