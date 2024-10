Italia-Israele 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Nations League: occasioni per Retegui e Tonali

Dopo il pareggio contro il Belgio, l'Italia non può più chiudere il discorso qualificazione proprio in questa finestra di ottobre e tutto sarà rimandato a novembre. È molto importante vincere contro Israele per arrivare in testa al gruppo per le sfide contro Belgio, a Bruxelles, e Francia, a Milano.

Andranno fatti i calcoli anche in base ai risultati delle altre partite, ma è chiaro che se la Nazionale dovesse vincere due delle tre gare a disposizione e non perdere la terza, sarebbe qualificata.

Se la Nazionale di Spalletti si qualifica per la Final Four e vince in finale, oltre al trofeo riceverà un compenso di circa 6 milioni di euro (implementando il montepremi complessivo fino a 10 milioni). La classifica di Nations League è importante per definire le fasce di sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 e regala punti preziosi per il Ranking.