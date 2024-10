video suggerito

Italia-Israele di Nations League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Israele è la partita della 4ª giornata di Nations League. Si gioca alle 20:45 a Udine, sarà trasmessa in chiaro, in diretta tv e in chiaro, sulla Rai. Le possibili scelte di formazione di Spalletti.

Italia–Israele è la partita della quarta giornata del Gruppo 2 di Nations League. Si gioca questa sera (20:45) al Bluenergy Stadium di Udine, sarà trasmessa in chiaro, in diretta tv e in streaming sulla Rai.

Per gli Azzurri è una buona occasione per conquistare altri punti preziosi sia per consolidare il primato nella classifica del girone sia per confermare i progressi in termini di gioco contro il Belgio: la Nazionale è attualmente prima con 7 punti, a +1 sulla Francia (battuta a domicilio 3-1), +3 sui ‘diavoli rossi' che all'Olimpico sono riusciti a strappare un pareggio (2-2) alla squadra di Spalletti (in inferiorità numerica per l'espulsione di Pellegrini). Quanto a Israele, reduce dal ko con la Francia e battuta all'andata agli Azzurri a Budapest, è ancora a zero punti.

La classifica dell'Italia nel Gruppo 2 di Nations League

1. Italia, 7 punti (+3 differenza reti)

2. Francia, 6 punti (+3)

3. Belgio, 4 punti (0)

4. Israele, 0 punti (-6)

Dopo la gara odierna contro la selezione mediorientale, l'Italia tornerà in campo a novembre per disputare i match dell'ultimo turno della fase a gironi: il 14 sarà di scena in Belgio, il 17 ospiterà la Francia.

Il calendario dell'Italia, le prossime partite

14 novembre – Belgio-Italia

17 novembre – Italia-Francia

Si tratta importanti per determinare la graduatoria definitiva, perché è così importante? Chiudere in vetta e accedere alla Final Four per il titolo, oltre a regalare punti per il Ranking, regala anche qualche altro beneficio: nel sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali, c'è la possibilità di arrivare nell'urna a testa di serie; qualora il percorso verso la Coppa 2026 dovesse rivelarsi tortuoso e gli Azzurri si piazzassero terzi, sarebbero ripescati per i playoff nei quali giocarsi ancora un'opportunità per accedere ai Mondiali.

Partita: Italia-Israele

Orario: 20:45

Data: lunedì 14 ottobre

Dove: Bluenergy Stadium di Udine

Diretta TV: Rai Uno

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League, 4ª giornata

A che ora e dove vedere Italia-Belgio in diretta TV: partita in chiaro sulla Rai

Italia-Belgio sarà trasmessa in chiaro e in diretta TV su Rai 1. La telecronaca sarà condotta da Alberto Rimedio, che avrà al suo fianco Daniele Adani per il commento tecnico. Non mancheranno flash da bordo-campo con Tiziana Alla, per raccontare dal vivo e in tempo reale cosa accade sul rettangolo verde.

Nations League, Italia-Israele dove vederla in diretta streaming

Italia-Israele sarà visibile in chiaro anche in diretta streaming. Basterà collegarsi, tramite app oppure sito, alla piattaforma Rai Play e accedere al canale (Rai 1) che manda in onda il match.

Le probabili formazioni di Italia-Israele

Qualche cambio ci sarà. La Nazionale che affronterà questa sera Israele si presenterà in campo con lo stesso abito tattico ma con qualche interprete differente. Novità tra i pali: Vicario al posto di Donnarumma, come annunciato dallo stesso ct. Non ci sarà Lorenzo Pellegrini (squalificato), al suo posto ci sarà dall'inizio Raspadori (calciatore che Spalletti ha in grande considerazione) alle spalle di Retegui. A centrocampo Fagioli ha molte chance di essere titolare accanto a Tonali e a Frattesi.

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloukh; Baribo. CT: Simon.