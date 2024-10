video suggerito

Perché Donnarumma non giocherà titolare in Italia-Israele e Spalletti ha scelto Vicario In conferenza stampa Spalletti ha annunciato che sarà Vicario il titolare in Italia-Israele. Donnarumma resterà in panchina, ma la scelta del CT ha motivazioni che guardano al futuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I grandi cambi nella formazione dell'Italia per la partita contro Israele cominciano dalla porta dove non ci sarà Gianluigi Donnarumma. Nella conferenza stampa della vigilia Luciano Spalletti ha annunciato a Guglielmo Vicario, sedutogli accanto, che sarà lui il titolare di questa partita dal significato enorme: il portiere giocherà la sua prima partita ufficiale con la Nazionale a Udine, la città in cui è nato, cresciuto e che gli ha permesso di muovere i primi passi nel mondo del calcio. E lo ha scoperto ascoltando le parole del commissario tecnico che ha deciso di preparargli una bella sorpresa mantenendo il riserbo fino all'ultimo.

Dunque tra i pali ci sarà il numero uno del Tottenham che in Premier League si è ritagliato il suo spazio da titolare e che si sta costruendo una solita reputazione parata dopo parata. La scelta di puntare su di lui anziché su Donnarumma ha solide basi, con ragionamenti che guardano anche al futuro dell'Italia e alla speranza di qualificarsi al primo posto nel girone di Nations League per essere poi testa di serie nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Perché il titolare sarà Vicario e non Donnarumma

Dopo le amichevoli contro Ecuador e Turchia per Vicario è arrivato il momento di debuttare in una partita ufficiale con la maglia dell'Italia. Lo farà a Udine, la sua città, dove e nato e ha cominciato a giocare a calcio proprio in quello stadio: un'emozione doppia per lui che scalda già i guantoni per una partita che potrebbe essere cruciale per il cammino degli azzurri. Spalletti glielo ha comunicato durante la conferenza stampa, senza anticipargli nulla nel corso degli allenamenti che ha svolto negli ultimi giorni. Ma perché sarà lui il titolare al posto di Donnarumma?

Una spiegazione potrebbe essere dettata dal calendario difficile che attende l'Italia e dal fatto che il portiere del PSG è in forte rischio diffida. L'ex Milan ha preso un cartellino giallo all'ultimo minuto della partita contro il Belgio a causa di una perdita di tempo messa in scena per tenere congelato il risultato: una mossa che fa pendere su di lui una possibile squalifica, dato che in Nations League si entra fra i diffidati dopo una sola ammonizione. Un altro cartellino giallo lo costringerebbe a saltare la prima partita della sosta di novembre, ossia la gara di ritorno contro il Belgio che è delicatissima, dato poi che l'impegno successivo sarà lo scontro diretto con la Francia.

La diffida ha condizionato le scelte di Spalletti che ha dunque deciso di dare spazio a Vicario, anche per regalargli l'emozione della prima titolarità a casa sua. Inoltre su Donnarumma ci sono grandi discussioni in corso, almeno in Francia dove le sue prestazioni sono sempre criticate: il portiere più di una volta si è difeso, ma la precauzione presa dal CT gli consentirà di valutare nuove alternative per il futuro dell'Italia dando spazio a un giocatore che nell'ultimo anno è stato decisivo con il Tottenham e spera di trovare più spazio anche in Nazionale.