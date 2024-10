La classifica dell’Italia nel girone di Nations League: perché con il Belgio è una grande occasione

video suggerito

Stasera l'Italia scende in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio in un match valido per la 3ª giornata di Nations League. Spalletti ha le idee chiare, ha già scelto la formazione e sa che conta tantissimo il match contro i Diavoli Rossi per la classifica e il percorso degli Azzurri in Nations League, che è molto importante anche in chiave Qualificazioni ai Mondiali 2026.

L'Italia ha iniziato la quarta edizione della Nations League in modo meraviglioso battendo per 3-1 la Francia a Parigi, poi ha battuto in trasferta pure Israele. Due partite e due vittorie. 6 punti per l'Italia che precede Francia e Belgio che di punti ne hanno 3. Zero per Israele. Era chiaro fin dall'inizio che erano tre le squadre in lizza per i due posti che danno l'accesso ai quarti e pure la certezza di un posto tra le teste di serie delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Voli pindarici non se ne possono fare ora, è troppo presto, ma una vittoria con il Belgio darebbe un grande slancio, oltre che tanta fiducia alla Nazionale che vedrebbe il traguardo già più vicino.

La classifica del girone di Nations League: Italia al primo posto

Italia 6

Francia 3

Belgio 3

Israele 0

Cosa può voler dire vittoria con il Belgio per l'Italia

L'Italia ha ottenuto due vittorie su due e comando il raggruppamento davanti a Francia e Belgio. I transalpini hanno perso con l'Italia e battuto i belgi, in casa, mentre la squadra di Tedesco aveva regolato Israele all'esordio. Le prime due del girone passano ai quarti di finale. Fare un calcolo su quanti punti servono per la qualificazione ora è un po' ardimentoso. Ma è evidente che se l'Italia riuscirà a battere il Belgio nella gara di Roma avrà più di mezza qualificazione in tasca, perché si ritroverebbe con 6 punti di vantaggio sui Diavoli Rossi – con nove punti a disposizione.

Cosa succede se l'Italia perde e perché la Nations League è importante

L'Italia ha saltato gli ultimi due Mondiali, a sentirlo viene la pelle d'oca. Nel 2026 vuole esserci nell'edizione che si terrà in Canada, Messico e gli Stati Uniti, che sarà la prima con 48 squadre. Ci sarà un nuovo format per le Qualificazioni con addirittura 12 gironi, ciò significa che ci saranno dei raggruppamenti con appena quattro squadre, e il livello sarà altissimo. Le otto squadre che si qualificheranno per i quarti della Nations League 2024-2025 saranno in automatico teste di serie, a quelle otto si aggiungeranno le quattro migliori squadre meglio piazzate nel Ranking FIFA, tra quelle escluse naturalmente. In ogni caso l'Italia è al 10° posto nel Ranking.