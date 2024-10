video suggerito

Italia-Israele, probabili formazioni della partita di Nations League: i titolari di Spalletti La probabile formazione dell'Italia contro Israele nella quarta partita della Nations League 2024-2025: queste le possibili scelte del CT Luciano Spalletti in vista della gara del Bluenergy Stadium di Udine.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia torna in campo dopo il pareggio contro il Belgio e sfida Israele per il quarto turno della Nations League 2024-2025. Gli Azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine e proverà a tenere il primo posto del Gruppo 2, che vede la Francia inseguire a una distanza.

Sono 6 i precedenti tra Italia e Israele considerando tutte le competizioni, l’ultimo lo scorso 9 settembre a Budapest: l'Italia ha vinto 2-1 nel match d'andata della Nations League grazie alle reti di Frattesi e Kean. Contro la selezione israeliana gli Azzurri non hanno mai perso e possono vantare cinque successi e un pareggio, che risale ai Mondiali del 1970 disputati in Messico. Negli ultimi cinque scontri Israele ha messo a segno solo due gol contro la selezione azzzurra.

Spalletti dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini, espulso contro il Belgio, e al suo posto è stato convocato Nicolò Zaniolo: il jolly offensivo dell'Atalanta torna nel gruppo azzurro dopo un assenza di sette mesi, visto che era stato chiamato per le amichevoli americane di marzo ma era rimasto fuori a EURO 2024 e nelle gare di settembre.

Dovrebbe esserci qualche modifica nella formazione titolare rispetto all'ultima uscita. In difesa spazio a Buongiorno al posto di Bastoni mentre sugli esterni possibile riposo per Cambiaso e Dimarco con chance per Bellanova e Udogie. Davanti ci sarà Raspadori con Retegui. A centrocampo ballottaggio Fagioli-Ricci in cabina di regia.

Questa la probabile formazione dell'Italia contro Israele:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.

La nazionale israeliana, reduce dalla sconfitta per 4-1 con la Francia, dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Baribo riferimento offensivo e il trio Abada, Peretz e Gloukh a supporto. Kanikovski e Abu Fani in mediana e davanti al portiere Gerafi la linea difensiva formata da Feingold, Nachmias, Shlomo e Leidner.

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. CT: Simon.