L'Italia resta in 10 contro il Belgio, perché il VAR ha espulso Pellegrini per il fallo su Theate Lorenzo Pellegrini è stato espulso attraverso il VAR nel primo tempo di Italia-Belgio: punita col cartellino rosso il suo tackle in scivolata su Theate, dopo che l'arbitro Eskas aveva optato solamente per l'amonizione.

A cura di Alessio Pediglieri

Episodio importante nel primo tempo di Italia-Belgio quando con gli Azzurri in vantaggio 2-0, Lorenzo Pellegrini entra malissimo, in ritardo e in modo pericoloso su Theate al 38′. Un brutto intervento da parte del giocatore della Roma che in un primo momento viene ammonito dall'arbitro ma poi viene punito col cartellino rosso dal VAR.

Il fallo di Pellegrini, perché il VAR ha espulso il centrocampista dell'Italia

L'intervento di Pellegrini è avvenuto nel tentativo di recuperare il pallone che era finito sui piedi di Theate. Il centrocampista azzurro ha optato per la scivolata ma in netto ritardo, ha sbagliato i tempi finendo con i tacchetti all'altezza del tallone d'Achille del belga che è crollato dolorante a terra. In un primo momento, il direttore di gara della partita, il norvegese Eskas, ha fischiato l'infrazione estraendo il cartellino giallo. Una ammonizione che è diventata in pochi istanti un rosso diretto attraverso il VAR. L'arbitro è stato richiamato al monitor e non ci ha messo molto a cambiare, giustamente decisione. La scivolata è un grave fallo di gioco in ritardo e violenta e, norma di regolamento l'espulsione è corretta: ha messo in pericolo l’incolumità dell'avversario, commesso con vigoria sproporzionata e brutalità.

Su punizione, il Belgio accorcia le distanze: rete di De Cuypre

Con l'Italia che era partita benissimo con le reti di Cambiaso (al 2′) e Retegui (al 24′), l'espulsione di Lorenzo Pellegrini – fino a quel momento tra i migliori in campo – ha complicato la partita degli Azzurri. Sugli sviluppi del calcio di punizione successivo, infatti i Diavoli Rossi di Tedesco sono riusciti ad accorciare le distanze: rete di De Cuyper che finalizza con un gran tiro dalla distanza per superare Donnarumma e riaprire una gara che l'Italia sembrava avere in mano.

Bastoni su Openda, il VAR decide che non è rigore

Altro episodio da moviola nella ripresa sul risultato di 2-2 quando Alessandro Bastoni entra in area di rigore azzurra intervenendo da dietro su Openda lanciato a rete: l'arbitro assegna immediatamente il calcio d'angolo ma il VAR inizia un check per potenziale intervento da rigore.

La moviola controlla e analizza l'azione che a primo acchito appariva fallosa ma alla fine il gioco prosegue con un corner per il Belgio e nessun penalty contro l'Italia.