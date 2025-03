video suggerito

Inzaghi espulso per proteste, entra in campo furioso: “Mi sono arrabbiato per il fallo su Correa” Simone Inzaghi espulso nel recupero di Inter-Udinese per potreste nei confronti dell’arbitro Chiffi: l’allenatore nerazzurro entra in campo furioso per mostrare il suo disappunto per la scelta del direttore di gara. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi è stato espulso nel recupero di Inter-Udinese per potreste nei confronti dell'arbitro Chiffi: l'allenatore nerazzurro entra in campo furioso per mostrare il suo disappunto per la scelta del direttore di gara su un fallo non fischiato a Correa a centrocampo.

In merito al finale sofferto ai microfoni di Sky il tecnico dei campioni d'Italia in carica ha dichiarato: "Rischiavamo di non vincere una partita dopo un grandissimo primo tempo, meritavamo più di 2 gol. Non abbiamo approcciato bene nel secondo tempo, dopo il gol di Solet abbiamo smesso di giocare e mi sono arrabbiato tantissimo. Espulsione giusta, mi sono arrabbiato per il fallo su Correa e a volte l'adrenalina gioca brutti scherzi".

Inzaghi espulso per proteste in Inter-Udinese: entra in campo furioso

Simone Inzaghi è stato espulso per essere entrato sul terreno di gioco, cosa espressamente vietata dal regolamento: l'allenatore nerazzurro era stato ammonito all'inizio del secondo tempo per non aver rispettato la propria area tecnica e poi è stato espulso per protestare con l'arbitro su una decisione che aveva portato ad una enorme occasione per l'Udinese con Solet.

(in aggiornamento)