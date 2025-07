Trinity Rodman furiosa a Wimbledon: “Mio padre non è nella mia vita. Non c’entra con Ben Shelton”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Trinity Rodman furiosa a Wimbledon. La calciatrice ha criticato in maniera molto aspra un telecronista del torneo inglese per aver sottolineato il rapporto tra lei e suo padre Dennis Rodman, leggenda dell'NBA, più che parlare della partita del suo fidanzato Ben Shelton. "Per le partite di Ben, la sua famiglia è sempre presente come sistema di supporto, incluso suo padre. Mio padre non fa nemmeno parte della MIA vita, non c'è bisogno di menzionarlo durante le SUE partite, quando non voglio nemmeno che se ne parli durante le mie", queste le parole molto dure di Trinity in una stories di Instagram per quanto accaduto durante il match del suo ragazzo.

Shelton giocherà contro Jannik Sinner per i quarti di finale del terzo torneo annuale del Grande Slam dopo aver eliminato Lorenzo Sonego agli ottavi.

Trinity Rodman a Wimbledon con il fidanzato Ben Shelton

Trinity Rodman è una calciatrice molto famosa, gioca nei Washington Spirit e fa parte della nazionale statunitense, ma è sempre stata legata al padre Dennis e dopo l'ultima partita giocata dal suo fidanzato, Ben Shelton, a Wimbledon ha criticato un telecronista che ha fatto riferimento al suo rapporto con il padre durante la partita del tennista americano piuttosto che focalizzarsi sull'incontro.

Il suo messaggio è molto chiaro: "Per le partite di Ben, la sua famiglia è sempre presente come sistema di supporto, incluso suo padre. Mio padre non fa nemmeno parte della MIA vita, non c'è bisogno di menzionarlo durante le SUE partite, quando non voglio nemmeno che se ne parli durante le mie".

Una posizione forte quella di Trinity Rodman, che ha tenuto a sottolineare che suo padre non fa parte della sua vita e non dovrebbe essere menzionato durante le partite del suo fidanzato.

Intanto Ben Shelton si prepara ad affrontare Jannik Sinner dopo aver superato avversari difficili come Lorenzo Sonego, Alex Bolt e Marton Fucsovics.

Chi è Trinity Rodman e che rapporto ha col padre Dennis Rodman

Figlia di Dennis Rodman e Michelle Moyer, la storia familiare di Trinity Rodman è stata spesso oggetto di interesse pubblico, ma la giocatrice classe 2002 è sempre stata determinata a stabilire la propria identità separata dall’eredità di suo padre. Dennis Rodman è una star mondiale e viene ricordato per le sue vittorie con i Chicago Bulls oltre che per le sue vicende extra basket.

La ventitreenne ha preso le distanze da suo padre Dennis già diverso tempo fa e al noto podcast ‘Call Her Daddy' con Alex Cooper: "Non è un padre. Forse per sangue, ma nient'altro".