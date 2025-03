video suggerito

Rigore cancellato all'Italia contro la Germania dal VAR: c'è solo una spiegazione per Marciniak Pesa per gli azzurri dopo Germania-Italia il mancato rigore concesso agli azzurri dopo il controllo al Var. Marciniak ha spiegato la sua decisione a Barella.

A cura di Marco Beltrami

Ha protestato e non poco l'Italia per il rigore prima concesso e poi revocato con il VAR nel match contro la Germania. Un intervento di Schlotterbeck su Di Lorenzo aveva spinto inizialmente l'arbitro Marciniak a mandare gli azzurri sul dischetto. Una decisione che sembrava corretta ma che invece poi ha dovuto fare i conti con l'intervento della moviola in campo.

Rigore concesso all'Italia sul 3-2 per la Germania e cancellato con il Var

Il numero 15 della Germania ha provato ad intervenire sulla sfera con una scivolata molto pericolosa. Quasi da terra il calciatore tedesco ha provato a toccare la palla due volte, alla fine sulla stessa si è fiondato anche Di Lorenzo che è caduto nel contatto. L'arbitro Marciniak non ha avuto nessun dubbio nel fischiare il calcio di rigore punendo dunque il presunto fallo di Schlotterbeck che a suo dire non è riuscito a trovare il tocco della palla. Una decisione che sembrava ineccepibile, e che invece è stata oggetto di revisione VAR.

Perché l'arbitro Marciniak ha cancellato il rigore per l'Italia

Dopo aver fatto ricorso all'on-field review l'arbitro che ha avuto modo di rivedere l'azione è tornato sui suoi passi. Rigore cancellato da parte dell'arbitro polacco che ha voluto subito spiegare i motivi della decisione ai giocatori azzurri. in primis a Barella al quale ha fatto dei cenni di tipo direzionale facendo riferimento probabilmente al movimento della palla, che ha appunto cambiato direzione. Una spiegazione però difficile da digerire, come la chiamata del suo collaboratore al Var per un "chiaro ed evidente errore" che lascia perplessi.

Difficile dirlo perché Marciniak potrebbe riferirsi al possibile tocco di palla di Schlotterbeck ravvisato alla moviola. Un tocco leggerissimo ma tale da scagionare comunque il successivo fallo sul terzino del Napoli. D'altronde quest'ultimo non è stato unito con il cartellino giallo, a dimostrazione del fatto che l'arbitro non ha riscontrato nessun tentativo di simulazione.

Grande delusione in casa Italia, con Raspadori che poi alla Rai ha parlato di "Rigore netto, sia dal campo che dai replay". Anche lo stesso Di Lorenzo ha spiegato: "Dal campo mi sembrava netto, mi è entrato da dietro. Non so perché poi sia stato cancellato".