Fallo killer di Tarkowski su MacAllister: per l'arbitro e il VAR è solo cartellino giallo Nei primi minuti del derby tra Liverpool ed Everton il difensore Tarkowski è stato autore di un intervento durissimo su MacAllister. La decisione dell'arbitro è stata sorprendente: solo cartellino giallo.

A cura di Alessio Morra

Il Liverpool veleggia verso il titolo della Premier League. Il derby con l'Everton rappresenta uno degli ultimi ostacoli, anche per il classico duello di campanile. Nei primissimi minuti James Tarkowski, carico a pallettoni, è entrato in modo durissimo su MacAllister. L'intervento è stato davvero durissimo, per il centrale inglese è arrivato ‘solo' un cartellino giallo. Decisione che ha fatto assai discutere.

Il VAR grazie Tarkowski: solo giallo per il fallaccio su MacAllister

La partita inizia e dopo pochi minuti è già di fuoco. Il derby di Liverpool vede un fallo d'altri tempi di Tarkowski ai danni di MacAllister. Il difensore entra con la gamba altissima sull'argentino, che resta a lungo a terra. Già in diretta il fallo era parso durissimo, il replay più che chiaro, fallo killer, ma non per l'arbitro e per chi era al VAR. Il direttore di gara va a rivedere e decide ‘solo' di ammonire Tarkowski. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, tanto quanto la decisione tenera del direttore di gara. MacAllister, fortunatamente, dopo qualche minuto ha ritrovato il campo.

La Premier League ha rilasciato una nota su ‘X' dopo aver visto le infinite polemiche nella quale ha spiegato perché Tarkowski si è beccato ‘solo' il cartellino giallo: "L'ammonizione da parte dell'arbitro per un fallo imprudente di Tarkowski è stata convalidata dal VAR, con un contatto sul seguito dopo che Tarkowski aveva giocato la palla ritenuto imprudente". Dunque intervento imprudente, ma non cattivo per il centrale dell'Everton.

