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Sinner-Norrie LIVE al Giorgio Armani Classic, il risultato in diretta: Jannik torna alle gare sull’erba

La diretta di Sinner-Norrie oggi all’Armani Classic 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

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24 Giugno 2026, 12:04
A cura di Alessio Morra
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Jannik Sinner torna in campo quasi un mese dopo la sconfitta del Roland Garros. Il numero 1 della classifica ATP nell'esibizione del Giorgio Armani Classic, classico appuntamento che precede Wimbledon, sfida il britannico Cameron Norrie. C'è solo un precedente, recente e vinto da Sinner. Ma questo incontro non finirà comunque negli head to head canonici. Si parte alle 15:30 ora italiana (le 14:30 di Londra). Diretta TV in chiaro su Supertennis, streaming con SuperTenniX.

13:20

Quando inizia il torneo di Wimbledon

Jannik Sinner ha trionfato un anno fa ai Championships. Proverà a fare il bis nel torneo più prestigioso che prenderà il via lunedì 29 giugno.

A cura di Alessio Morra
13:05

La prossima partita di Sinner all'Armani Classic

Non si sa ancora se e quando tornerà in campo nell'esibizione di Londra. A regola dovrebbe farlo, ma non è automatico il secondo incontro per Sinner che se sarà nuovamente impegnato lo farà contro un avversario da definire venerdì.

A cura di Alessio Morra
12:45

A che ora gioca Sinner contro Norrie: l'orario

Jannik Sinner e Cameron Norrie entreranno in campo oggi pomeriggio, la sfida inizierà quando in Italia saranno le ore 15:30. Si gioca in un prestigiosissimo club, definito il ‘piccolo Wimbledon'.

A cura di Alessio Morra
12:15

I precedenti tra Sinner e Norrie

Un precedente tra Jannik e il britannico, battuto in due set la scorsa primavera negli ottavi del torneo 1000 di Madrid 6-2 7-5. Ma Sinner e Norrie sono buoni amici e si sono allenati spesso assieme, dunque si conoscono a menadito.

A cura di Alessio Morra
12:04

Dove vedere Sinner-Norrie in tv oggi all'Armani Classic

La partita tra Jannik Sinner e Cameron Norrie si potrà seguire in diretta TV solo su Supertennis, che ha acquisito i diritti dell'evento. L'incontro dunque sarà visibile in chiaro a partire dalle ore 15:30, streaming anche con Supertennis.

A cura di Alessio Morra
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