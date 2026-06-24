Sinner-Norrie oggi al Giorgio Armani Tennis Classic, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e in streaming

Il numero 1 fa l’esordio stagionale sull’erba nel torneo di esibizione londinese. Sinner affronta Norrie. Diretta TV in chiaro.

Jannik Sinner oggi fa il suo esordio al Giorgio Armani Classic, torneo esibizione che si gioca a Londra tradizionalmente prima di Wimbledon. Il numero 1 della classifica ATP sfida Cameron Norrie, giocatore britannico. L'incontro si disputerà nel pomeriggio italiano, si parte alle ore 15:30 italiane. Jannik scende in campo per la prima volta dopo il Roland Garros. Tornerà poi in campo un'altra volta nei prossimi giorni, probabilmente venerdì, con avversario da definire. Sinner-Norrie si potrà seguire in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. E sarà sempre Supertennis a dare la possibilità di vedere il match in streaming.

Orario e dove vedere Sinner-Norrie oggi in TV e streaming

Dunque Sinner in campo per la prima volta dopo i cinque set con Cerundolo a Parigi. Oggi, in questo mercoledì 24 giugno, Sinner scende in campo nel grazioso circolo dell'Hurlingham Club, a Fulham, club soprannominato il ‘Piccolo Wimbledon'. Lo farà contro un amico personale: Cameron Norrie, tennista inglese, mancino e dunque di per sé un buon test sull'erba. Si gioca nel pomeriggio, alle 15:30 italiane, le 14:30 inglesi. Diretta TV su Supertennis, quindi sfida in chiaro per i tantissimi tifosi di Sinner che sperano di rivederlo protagonista e vincente. Streaming anche sul sito di Supertennis e su SupertenniX.

I precedenti tra Sinner e Norrie, chi è il tennista inglese

C'è solo un precedente. Lo ha vinto Sinner, poco tempo fa, era fine aprile, negli ottavi del torneo 1000 di Madrid. Quindi sul rosso, ma in altura. Finì 6-2 7-5. Jannik e Cameron Norrie sono molto amici, si allenano spesso insieme e si conoscono bene. Norrie è un mancino inglese, che ha girato il mondo sin da bambino e fino ai vent'anni ha vissuto tra Nuova Zelanda, Sudafrica, Inghilterra e Stati Uniti, dove ha studiato. Al netto di alcuni infortuni, è un giocatore altalenante. Grandi picchi, ha vinto Indian Wells qualche anno fa e sconfitto Alcaraz lo scorso autunno, ma anche grandi tonfi.

Il prossimo avversario di Sinner all'Armani Classic

Essendo un torneo esibizione non ha un tabellone il Giorgio Armani Classic. Tre partite giornaliere da qui a sabato. Probabile un secondo incontro per Jannik, che venerdì potrebbe tornare in campo. Tra gli invitati ci sono anche Djokovic, Shelton, Cobolli, Lehecka, Tommy Paul e Khachanov.