Quando gioca Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: orari, avversari e dove vederlo in TV
Cosa c'è di meglio che un torneo esibizione sull'erba. La rilassatezza dei colori, la mancanza di ansia da prestazione rappresentano la preparazione ideale per i tennisti che a Londra dal 23 al 27 giugno quest'anno saranno protagonisti dell'Armani Classic, il torneo esibizione che da oltre trent'anni precede il torneo di Wimbledon e si disputa all'Hurlingham Club, esclusivissimo club di Fulham. Tra i partecipanti dell'edizione 2026 c'è anche Jannik Sinner, che non gioca un incontro dal ko con Cerundolo al Roland Garros. Non si conoscono gli avversari di Jannik né le date dei suoi incontri. Il programma verrà stabilito giornalmente. Sinner disputerà una o due partite tra mercoledì dunque e sabato.
Quando si gioca l'Armani Classic con Sinner
Il torneo si disputa dal 1994, ma dal 2022 è sponsorizzato da Armani ed ha così la denominazione di Giorgio Armani Classic. Si comincia martedì 23 giugno e si chiuderà sabato 27 giugno. Cinque giorni di gare a Londra sull'erba con tre tennisti italiani, perché oltre a Sinner sarà presente anche Cobolli, recente finalista al Roland Garros. In campo anche Novak Djokovic.
I tennisti che partecipano all'Armani Classic
Sinner sarà l'attrazione principale. All'ultimo ha accettato l'invito anche Novak Djokovic. Con lui Shelton, vincitore sull'erba di Stoccarda e numero 5 ATP, Casper Ruud, il russo Khachanov, Lehecka, ma anche Cobolli, Tien e il britannico Norrie. Ci saranno anche delle Legends: con Marcos Baghadatis, lo spettacolare Mansour Bahrami, Monica Puig, Michael Chang e David Ferrer presente anche Flavia Pennetta, ex top ten e campionessa degli US Open 2015.
- Jannik Sinner
- Novak Djokovic
- Ben Shelton
- Flavio Cobolli
- Tommy Paul
- Jiri Lehecka
- Casper Ruud
- Karen Khachanov
- Cameron Norrie
- Giovanni Mpetshi Perricard
- Learner Tien
- Stan Wawrinka
Le Legends all'Armani Classic
- Marcos Baghdatis
- Mansour Bahrami
- Michael Chang
- Flavia Pennetta
- Monica Puig
- David Ferrer
Dove vedere l'Armani Classic in TV e in streaming
L'Armani Classic si potrà seguire interamente in chiaro. A trasmetterlo sarà Supertennis, canale al numero 64 del digitale terrestre. Streaming sul sito di Supertennis. Martedì 23 si disputeranno due partite, la prima alle ore 18, ma non con Sinner protagonista. Dal 24 al 27 giugno invece tre incontri al giorno dalle ore 15:30.
Dove si gioca il torneo esibizione che precede Wimbledon
Il Giorgio Armani Tennis Classic è un torneo di esibizione, quindi non ufficiale a livello ATP che si disputa all'Hurlingham Club, che si trova nel quartiere di Fulham a Londra. Il Club è soprannominato ‘Little Wimbledon‘. Hospitality di alto livello, atmosfera british purissima e con il grande stile Armani. Il programma prevede due incontri tra tennisti ATP e un match tra le Legends.