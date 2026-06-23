Quando gioca Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: orari, avversari e dove vederlo in TV

Jannik Sinner sarà la stella dell’Armani Classic, torneo esibizione che si gioca a Londra sull’erba dal 23 al 27 giugno.

Cosa c'è di meglio che un torneo esibizione sull'erba. La rilassatezza dei colori, la mancanza di ansia da prestazione rappresentano la preparazione ideale per i tennisti che a Londra dal 23 al 27 giugno quest'anno saranno protagonisti dell'Armani Classic, il torneo esibizione che da oltre trent'anni precede il torneo di Wimbledon e si disputa all'Hurlingham Club, esclusivissimo club di Fulham. Tra i partecipanti dell'edizione 2026 c'è anche Jannik Sinner, che non gioca un incontro dal ko con Cerundolo al Roland Garros. Non si conoscono gli avversari di Jannik né le date dei suoi incontri. Il programma verrà stabilito giornalmente. Sinner disputerà una o due partite tra mercoledì dunque e sabato.

Quando si gioca l'Armani Classic con Sinner

Il torneo si disputa dal 1994, ma dal 2022 è sponsorizzato da Armani ed ha così la denominazione di Giorgio Armani Classic. Si comincia martedì 23 giugno e si chiuderà sabato 27 giugno. Cinque giorni di gare a Londra sull'erba con tre tennisti italiani, perché oltre a Sinner sarà presente anche Cobolli, recente finalista al Roland Garros. In campo anche Novak Djokovic.

I tennisti che partecipano all'Armani Classic

Sinner sarà l'attrazione principale. All'ultimo ha accettato l'invito anche Novak Djokovic. Con lui Shelton, vincitore sull'erba di Stoccarda e numero 5 ATP, Casper Ruud, il russo Khachanov, Lehecka, ma anche Cobolli, Tien e il britannico Norrie. Ci saranno anche delle Legends: con Marcos Baghadatis, lo spettacolare Mansour Bahrami, Monica Puig, Michael Chang e David Ferrer presente anche Flavia Pennetta, ex top ten e campionessa degli US Open 2015.

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Jannik Sinner

Novak Djokovic

Ben Shelton

Flavio Cobolli

Tommy Paul

Jiri Lehecka

Casper Ruud

Karen Khachanov

Cameron Norrie

Giovanni Mpetshi Perricard

Learner Tien

Stan Wawrinka

Le Legends all'Armani Classic

Marcos Baghdatis

Mansour Bahrami

Michael Chang

Flavia Pennetta

Monica Puig

David Ferrer

Dove vedere l'Armani Classic in TV e in streaming

L'Armani Classic si potrà seguire interamente in chiaro. A trasmetterlo sarà Supertennis, canale al numero 64 del digitale terrestre. Streaming sul sito di Supertennis. Martedì 23 si disputeranno due partite, la prima alle ore 18, ma non con Sinner protagonista. Dal 24 al 27 giugno invece tre incontri al giorno dalle ore 15:30.

Dove si gioca il torneo esibizione che precede Wimbledon

Il Giorgio Armani Tennis Classic è un torneo di esibizione, quindi non ufficiale a livello ATP che si disputa all'Hurlingham Club, che si trova nel quartiere di Fulham a Londra. Il Club è soprannominato ‘Little Wimbledon‘. Hospitality di alto livello, atmosfera british purissima e con il grande stile Armani. Il programma prevede due incontri tra tennisti ATP e un match tra le Legends.