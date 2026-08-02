Liutova vince il torneo di Memphis, battuta Viďmanová: è la prima classe 2010 a vincere un titolo WTA

Kristina Liutova vince il WTA 250 Memphis battendo Vidmanova in tre set (1-6, 6-1, 6-3). Si tratta della prima classe 2010 a conquistare un titolo WTA.

Il tennis femminile ha una nuova protagonista destinata a far parlare di sé. Kristina Liutova ha scritto una pagina di storia conquistando il WTA 250 di Memphis 2026: la giovane russa è diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un torneo del circuito maggiore.

Un traguardo che arriva pochi giorni dopo l'impresa di Lilli Tagger, prima tennista classe 2008 capace di conquistare un titolo WTA con il successo a Praga. Liutova, però, ha spostato ancora più avanti il limite della precocità: nata il 2 febbraio 2010, è la prima atleta degli anni Dieci del XXI secolo a imporsi nel circuito professionistico più prestigioso.

La russa ha completato la sua impresa battendo in finale la ceca Darja Viďmanová con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-3, dopo un match durato un'ora e 55 minuti. Un successo che le permette anche di migliorare nettamente il proprio piazzamento mondiale: dal best ranking precedente al numero 225 salirà infatti intorno alla posizione numero 120 della classifica WTA.

Liutova, la rimonta in finale e un torneo da protagonista

La finale di Memphis sembrava inizialmente indirizzata verso Vidmanova. La ceca ha dominato il primo set, chiuso con un netto 6-1 grazie a un tennis aggressivo e alla capacità di imporre il proprio ritmo.

La svolta è arrivata nel secondo parziale. Liutova ha cambiato marcia, trovando maggiore continuità negli scambi e sfruttando meglio le proprie variazioni di gioco. Le soluzioni che avevano messo in difficoltà la russa nel primo set hanno progressivamente perso efficacia e la partita si è completamente ribaltata.

La classe 2010 ha preso il controllo del match, infilando una lunga serie di game consecutivi e portando la sfida al terzo set decisivo. Vidmanova ha provato a reagire, riuscendo anche a recuperare alcuni break di svantaggio e annullando tre match point, ma Liutova ha mantenuto lucidità nei momenti chiave.

Il punto decisivo è arrivato anche grazie alla pressione costante esercitata dalla giovane russa, mentre un doppio fallo della ceca ha favorito un nuovo allungo nel set finale.

Kristina Liutova, un percorso da predestinata

Il trionfo di Memphis è ancora più significativo considerando il cammino affrontato da Liutova. La giovane russa è partita dalle qualificazioni e durante il torneo ha eliminato avversarie di grande esperienza, tra cui Ekaterina Alexandrova e Maya Joint.

In appena sette mesi dal debutto nel professionismo, Liutova è riuscita a raggiungere un risultato che nessuna giocatrice nata nel 2010 aveva mai ottenuto prima.

Il talento è evidente: qualità tecnica, capacità di adattarsi alle situazioni di gioco e una personalità già sorprendente per una giocatrice così giovane. Il successo di Memphis non rappresenta soltanto un record, ma il possibile inizio di una carriera destinata a regalare grandi soddisfazioni.