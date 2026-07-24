Luciano Darderi chiede un caffè, lo beve e la partita cambia: rimonta e vince all’ATP Estoril

Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali dell’Estoril Open. Durante la grande rimonta con Faria ha chiesto un caffé, che gli ha dato lo slancio decisivo.

All'Estoril domenica ci sarà l'ultimo vincitore di un torneo su terra rossa del 2026. E come si usa, da sempre, per questa superficie alcune partite possono diventare delle autentiche battaglie, questa definizione si può appicciare addosso all'incontro dei quarti del torneo portoghese tra il giocatore locale Jaime Faira e Luciano Darderi, numero 2 del tabellone, che dopo essere uscito da una buca pericolosa ha chiesto e ottenuto un buon caffè, che gli ha dato la possibilità di svoltare e di qualificarsi per le semifinali.

Faria a un passo dalla vittoria, Darderi lo riaggancia poi chiede un caffè

I tornei ATP 250 sono il terreno di caccia di Luciano Darderi, che dopo Wimbledon è andato a Bastad, dove si è qualificato per la finale, dove è stato battuto in due set dal russo Rublev. Entrambi si sono ripresentati nello stesso torneo l'Estoril Open. Rublev è uscito a sorpresa ai quarti, mentre Darderi, testa di serie numero 2, era impegnato con il giocatore di casa Faria, che esaltato dal pubblico ha iniziato la partita in modo strepitoso.

Vince il primo set 6-2, nel secondo esce bene da una buca, fa il break ed è 4-1. Poi 5-2. Il successo pare a un passo, ma in quel momento la partita gira. Darderi alza il livello, il braccino frega il giocatore locale che si fa riagganciare sul 5-5 dopo aver servito per il match si scioglie. Darderi agganciato l'avversario va a bordo campo e beve il caffè, esattamente come aveva fatto in un eroico incontro degli Internazionali d'Italia.

Darderi è in semifinale all'ATP Estoril

Quel caffè fa girare ulteriormente l'incontro. Faria si scioglie, Darderi continua a martellare, altro break, secondo set vinto, 7-5. E quando inizia il terzo set i valori in campo, quelli reali, si vedono in modo lampante. Break e poi una galoppata verso la vittoria, si chiude 6-2 il set e la partita. Darderi è in semifinale, favoritissimo per la vittoria finale al torneo ATP 250 dell'Estoril, ancora una volta gioisce dopo aver chiesto e ottenuto un caffè. Darderi sabato sfiderà il belga Blockx.