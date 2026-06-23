Jannik Sinner ci riprova col golf prima di Wimbledon, ma va tutto storto: “Posso vedere il video?”

Siparietto golfistico per il numero 1 del tennis Jannik Sinner alla vigilia di Wimbledon: lo swing imperfetto fa ridere il team e Rennae Stubbs.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è un perfezionista totale. Lo è nel tennis, dove nonostante un livello eccellente cerca sempre di migliorarsi limando i dettagli e aumentando il suo bagaglio tecnico, ma anche nel golf dove i risultati non sembrano essere gli stessi. Ne è consapevole e ci scherza su lo stesso numero uno del mondo, come mostrato in un esilarante video caricato sui suoi canali da Rennae Stubbs l'ex tennista, coach e opinionista australiana che si è divertita con lui sul green britannico prima di concentrarsi ulteriormente su Wimbledon.

Jannik Sinner torna a giocare a golf prima di Wimbledon

Sembra esserci un tratto comune per tutti i contenuti riguardanti le performance del nostro campione nel golf. Nell'ultimo si può notare come la concentrazione in vista di un colpo, venga persa completamente dopo un tentativo non proprio riuscito. La pallina infatti ha preso una direzione strana rispetto a quella voluta, con Jannik Sinner che si è portato una mano sulla bocca a tradire quasi un'esilarante preoccupazione. In questo momento è entrata in scena Stubbs che a favore di telecamera con un pollicione in primo piano ha commentato simpaticamente la prova del giocatore italiano.

I precedenti di Jannik sul green, il siparietto con il papà

Quest'ultimo dopo aver preso un'altra pallina dalla tasca è scoppiato a ridere come tutti i presenti, non riuscendo più a proseguire. E infatti si è avvicinato alla postazione dello smartphone che stava registrando il tutto chiedendo: "Posso vedere il video?", scherzando con il resto della compagnia. Molto rilassato Jannik che ancora una volta ha dato spettacolo mostrandosi divertito nel suo ennesimo tentativo con il golf. Il pensiero è andato immediatamente ad un altro contenuto diventato virale e filmato da coach Cahill, con protagonista anche il papà di Sinner: epic fail, postura rivedibile, risate, battute e simpatiche vendette per una scena diventata memorabile.

In questo scenario è difficile raccogliere la proposta del rivale numero uno Alcaraz che aveva lasciato pensare ad un ipotetico confronto anche a golf. Jannik Sinner con grande onestà e simpatia ha riconosciuto il superiore livello dello spagnolo: "Il golf? È una cosa che mi piace fare insieme alla squadra quando possiamo. Però non sono un gran giocatore, se a qualcuno finisce una palla nel golf car è probabile che sia la mia… Giocare con Carlos? No no, lui è troppo forte per me…". Mai dire mai per un perfezionista come Jannik.