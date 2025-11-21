Sinner incontenibile sul campo da golf, Cahill mostra cosa fa in vacanza: molto meglio di un anno fa

Jannik Sinner si sta godendo il meritato riposo dopo una stagione logorante, ma ricca di soddisfazioni. Come accaduto in passato il campione italiano si è concesso anche una sfida sul campo da golf in compagnia dei suoi cari. Il risultato? Decisamente migliore rispetto a quanto accaduto nella scorsa stagione, anche se non sono mancate le risate a crepapelle sia sue che del suo team.

Darren Cahill mostra Sinner in azione sul campo da golf, ridono tutti

Proprio Darren Cahill, il suo coach, ha deciso di interrompere la riservatezza delle vacanze di Jannik e in una delle sue stories di Instagram ha mostrato quanto accaduto durante la speciale partita del suo “allievo”. Ecco arrivare di corsa il campione italiano, che con un modo di fare insolito per un golfista cerca di colpire la pallina con la mazza con una dinamica quasi improvvisata. E clamorosamente Jannik ci riesce, spedendo la sfera lontanissimo (apparentemente), con una reazione divertita e divertente. Sinner infatti scoppia a ridere e si inginocchia sul prato, guardando in direzione del coach australiano che stava riprendendo tutto.

Il ricordo di quanto accaduto un anno fa durante le vacanze

Una scena che inevitabilmente richiama quella di un anno fa, quando Sinner si era concesso un’altra sessione di golf. In quell’occasione il tentativo di colpire la palla in una posizione più “ortodossa” si era rivelato fallimentare. Liscio clamoroso e risate da parte del papà Hanspeter, per un’altra scena molto divertente caricata nuovamente da Darren Cahill. Sempre con lo stesso riferimento all’inizio delle “ferie” ("È iniziata la pausa").

Insomma sta staccando decisamente la spina Sinner, che ha iniziato le sue vacanze sul lago di Garda, in un lussuoso resort. Qui, ancora in compagnia del papà (con il quale ha un conto in sospeso nel golf) e del team, si sta riposando e dedicando anche alla sua grande passione per il golf. D’altronde chissà che prima o poi non arrivi anche il confronto con il suo principale rivale Carlos Alcaraz anche in questa disciplina. I due ne hanno parlato spesso simpaticamente, anche se lo spagnolo sembra essere favorito. Jannik vuole ridurre le distanze, alla sua maniera e senza prendersi (almeno qui) troppo sul serio.