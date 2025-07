Com’è fatto il trofeo del Mondiale per Club e perché Trump ne custodiva la chiave: a cosa serve

Il Mondiale per Club 2025, il primo allargato a 32 squadre, è ai titoli di coda: un torneo che vedrà questa sera l'ultimo atto con la finalissima che si giocherà dalle 21:00 (italiane) tra Chelsea e PSG. Voluto fortemente dalla FIFA, il format è stato una totale novità così come il suo trofeo e tutto ciò che lo ha circondato. Anche nella presentazione ufficiale, quando il presidente Infantino lo svelò al mondo in una cornice iconica, la Casa Bianca e con un "ospite" d'eccezione, Donald Trump cui venne consegnata una chiave.

Nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, lo scorso marzo aveva svelato il trofeo in palio per il Mondiale per Club Fifa 2025. La coppa, del tutto innovativa sia nella forma sia nella sua composizione, possiede anche un sofisticato meccanismo e una chiave e verrà consegnato ai vincitori della competizione, nella finale in programma oggi 13 luglio a New York. Nell'occasione, Infantino aveva mostrato anche il pallone ufficiale con cui si sono disputate tutte le partite dalla Fase ai Gironi al gran finale.

Com'è fatto il trofeo del Mondiale per club: peso e dimensioni

Innanzitutto è un trofeo in oro 24 carati con inserzioni fatte a laser, ed è il primo a essere "dinamico". In pratica cambia forma: da uno "scudo" iniziale si tramuta in forme circolari ad anelli dal significato ovviamente simbolico che rappresentano l'unione e l'innovazione, con un riferimento all'espansione del Mondiale che avvolge l'intero globo, con le sue 32 partecipanti. La base del trofeo è formata da un disco centrale che permette al trofeo di rimanere in equilibrio. Le dimensioni esatte del trofeo sono di 36,8 cm di altezza, con un diametro della base di 13 centimetri. Il suo peso è di 6 chili e 175 grammi.

A cosa serve la chiave e perché l'aveva Trump

Il trofeo del nuovo Mondiale per Club, dunque, è del tutto differente dalle tradizionali coppe messe in palio dalla FIFA e si presenta con un design del tutto avveniristico e dinamico: è infatti il primo trofeo che cambia la propria forma Il trofeo si apre grazie a una chiave e cambia completamente la sua forma svelando degli anelli che ricordano l'allineamento dei pianeti e si riferiscono in particolare a due date specifiche: la prima è quella che richiama di fondazione della FIFA (21 maggio 1904) mentre la seconda è legata al giorno in cui è iniziato il torneo con la gara d'apertura del torneo (15 giugno 2025). La chiave verrà utilizzata da Trump, presidente del Paese ospitante, nella Cerimonia conclusiva post finale.

Chi ha progettato il trofeo del Mondiale per club

Un trofeo unico, prestigioso e preziosissimo perché porta il marchio di Tiffany & Co. uno dei marchi più prestigiosi nella creazione di gioielli e che vanta una lunga storia nella creazione di leggendari trofei sportivi. Dal 2008 infatti, realizza a mano il trofeo per la Major League Soccer Championship Cup e di recente anche i trofei del campionato nazionale di calcio femminile. L'ultimo prodotto è stato proprio quello della Coppa del Mondo per club FIFA.