La coppa del Mondiale per Club sarà il primo trofeo con una chiave, la terrà Trump: a cosa serve Infantino e Trump hanno mostrato il trofeo del Mondiale del Club: al centro ha una serratura che si apre grazie a una chiave per svelare la sua vera forma. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianni Infantino e Donald Trump si sono incontrati all'interno dello Studio Ovale della Casa Bianca per firmare gli ultimi accordi relativi al Mondiale per Club che si giocherà questa estate. Accanto a loro c'era il massiccio trofeo che è stato messo in palio, un cerchio massiccio tutto d'oro con una serratura che si apre per svelare la sua forma: sarà proprio il presidente degli Stati Uniti a conservare la chiave che verrà utilizzata al momento della consegna alla squadra vincitrice.

La coppa infatti svela la sua vera forma soltanto una volta aperta, una scelta che ha un significato preciso e legato alla storia della FIFA e che è stata ideata assieme a Tiffany & Co. Sarà proprio Trump a consegnare il trofeo e per l'occasione custodirà lui la chiave che verrà utilizzata soltanto al momento della premiazione.

Trump custodirà la chiave del trofeo del Mondiale per Club

Salta all'occhio immediatamente la forma particolare della coppa che verrà consegnata alla vincitrice del Mondiale per Club. Il trofeo si apre grazie a una chiave e cambia completamente la sua forma svelando degli anelli che ricordano l'allineamento dei pianeti di due date specifiche: la prima è la data di fondazione della FIFA, ossia il 21 maggio 1904, mentre la seconda è relativa al giorno in cui si terrà la gara d'apertura del torneo, il 15 giugno 2025.

Il design è chiaramente ispirato ai concetti dell'astronomia e su uno degli anelli è presente uno spazio vuoto in cui verrà inciso in nome della vincitrice. La forma è protetta da una serratura, in cui inserire una chiave che permette di aprire il trofeo così come mostrato da Trump e Infantino alla casa bianca: il presidente della FIFA ha mostrato l'apertura e poi ha consegnato la chiave tra le mani del presidente degli Stati Uniti. Sarà proprio Trump a custodirla e a utilizzarla il giorno della finale, quando consegnerà la particolare coppa tra le mani del capitano della squadra vincitrice.