Belgio-Italia, probabili formazioni della partita di Nations League: i titolari di Spalletti Belgio-Italia si gioca domani sera alle 20:45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Gara valida per il 5° turno di Nations League, fase a gironi con gli Azzurri che devono difendere il primato nel Gruppo 2. Luciano Spalletti ritrova in mediana Barella, in difesa Buongiorno prenderà il posto di Calafiori, in avanti si punterà ancora su Retegui.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuova pausa per le Nazionali e si ritorna a parlare di Nations League: Belgio-Italia si gioca domani sera, partita valida per la quinta giornata dei gironi della Nations League nella fase a gironi con il gruppo 2 della Lega A guidato proprio dagli azzurri a un solo punto di vantaggio dalla Francia, impegnata con Israele. Luciano Spalletti nel suo 3-5-2 ritroverà Barella in mediana mentre in difesa al posto dell'infortunato Calafiori è pronto Buongiorno.

Dopo il 2-2 dell'Olimpico nel match d'andata figlio di una Nazionale rimasta in 10 contro 11 e che ha visto i Diavoli rossi sfiorare l'impresa in rimonta, si gioca il secondo atto del confronto diretto tra Italia e Belgio. Trasferta delicata per gli azzurri che, al momento, guidano la classifica con 10 punti davanti alla Francia (9), mentre Lukaku e soci sono più lontani a 4 e Israele chiude a 0. Per la nazionale guidata da Tedesco è la classica partita decisiva: solo una vittoria potrebbe rilanciarne le speranze di qualificazione con ancora due gare in calendario.

Le scelte probabili di Luciano Spalletti per Belgio-Italia

Luciano Spalletti deve guardarsi le spalle in classifica dopo il pareggio casalingo di Roma contro il Belgio. La Francia è a un solo punto e può insidiare gli Azzurri per il primato nel Gruppo 2 dove dopo 4 partite l'Italia ha 10 punti, mentre i transalpini 9. L'Italia arriva alla sfida contro il Belgio senza avere a disposizione Calafiori né Ricci, entrambi infortunati, ma ritrova in mediana Barella. Spalletti ha optato per convocazioni con alcune sorprese, confermando l'intenzione di creare uno zoccolo duro e allargato del gruppo azzurro al di là delle singole partite da disputare.

Una visione che ha visto in Nazionale per la prima volta Nicolò Savona della Juventus, Pietro Comuzzo della Fiorentina e Nicolò Rovella della Lazio. Difficile, se non impossibile, vederli in campo visto la delicatezza del match e la posta in palio. In difesa è pronto Buongiorno al posto di Calafiori, con Di Lorenzo e Bastoni per completare i tre davanti a Donnarumma. Probabile mezzala Frattesi con Tonali regista (con Locatelli convocato all'ultimo) a centrocampo e sulle fasce Cambiaso e Dimarco. Davanti, Raspadori sarà in appoggio a Retegui. Nel Belgio ci sarà Lukaku in attacco, con un trio di trequartisti capitanato da De Ketelaere.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.