Spalletti richiama Locatelli per Ricci in Nazionale e spiega perché era finito fuori dai convocati

Manuel Locatelli torna in Nazionale dopo la clamorosa esclusione dai convocati per gli Europei e un periodo successivo in cui ancora il CT Luciano Spalletti aveva deciso di non includerlo nella sua lista nonostante le prestazioni positive tra campionato e Champions del centrocampista della Juventus. Lo ha annunciato lo stesso Spalletti nella conferenza stampa che precede i prossimi impegni degli Azzurri per le sfide di Nations League contro Belgio (giovedì 14 a Bruxelles) e Francia (domenica 17 a San Siro) per chiudere al meglio il girone. Basta un punto per i quarti di finale e diventare testa di serie al sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Un appuntamento importante che dunque vedrà nuovamente protagonista Locatelli il quale non veste la maglia azzurra da marzo 2024, ovvero dalla sfida contro l'Ecuador che ha preceduto la sua esclusione dai convocati per gli Europei. "Ricci va a casa perché abbiamo iniziato questo rapporto con le società e se un giocatore rischia di farsi male non lo portiamo – ha detto Spalletti in conferenza stampa -. Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo per la prima partita, poi avrebbe dovuto stringere i denti. A noi per la prima partita ci vogliono due mediani e quindi va a casa e viene un altro". A quel punto viene chiesto il nome al CT: "Viene Locatelli, per cena sarà già qui".

Una scelta quasi obbligata per Spalletti che chiaramente non poteva davvero più escludere Locatelli diventato imprescindibile per la Juventus nel gioco di Thiago Motta. Il CT, anticipando le domande dei giornalisti, spiega il perché di questa decisione e di quella che ha portato il centrocampista bianconero fuori dai convocati: "Come mediani ci sono Rovella e Locatelli che stanno facendo benissimo, entrambi – spiega -. Locatelli non l'avevo portato criticando che gli mancavano alcune cose, oggi invece me lo porto dietro. Rovella meritava la Nazionale. Se saranno al livello degli altri lo valuteremo dopo la partita, ma facciamoli giocare".

La grande opportunità di Locatelli dopo il suo post su Instagram

Insomma, resta un'apertura importante da parte di Spalletti nei confronti di Locatelli che ora sarà chiamato a confermare quel posto che si è ripreso anche se solo per sostituire l'infortunato Ricci. Era stato proprio lo stesso Locatelli poco dopo la pubblicazione delle convocazioni dell'Italia per gli Europei a condividere sul suo account social una schermata nera attraverso le stories su Instagram. Una risposta piuttosto eloquente in merito al suo stato d'animo del momento. Oggi Spalletti ha voltato pagina, ha riconosciuto i suoi errori agli Europei pubblicamente e soprattutto sta dimostrando che le porte dell'Italia sono aperte a tutti.