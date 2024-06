video suggerito

Locatelli parla per la prima volta dopo l’esclusione dai convocati dell’Italia: l’Europeo è dimenticato Manuel Locatelli è tornato a parlare dopo l’esclusione dai convocati dell’Italia per EURO 2024: il centrocampista della Juventus ha pubblicato un post sui suoi profili social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Manuel Locatelli ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare dopo l'esclusione dai convocati per EURO 2024. Dopo aver vinto l'Europeo 2021 da protagonista, il centrocampista della Juventus in questa edizione non avrà la possibilità di difendere il titolo perché escluso dalle scelte di Luciano Spalletti per la spedizione azzurra che partirà presto alla volta della Germania.

Questo il post pubblicato sui social network dal centrocampista bianconero:"Mi sono preso qualche giorno dopo la fine del campionato per riflettere bene su tutto. La stagione è stata lunga e gli obbiettivi di squadra li abbiamo raggiunti. Ora è il momento di godermi la mia fantastica famiglia. Avrò sempre una visione positiva perché sono consapevole di aver dato tutto. Lavorare ogni giorno per migliorarmi è la mia mentalità, e sarà sempre così. Un abbraccio a tutti voi".

Locatelli parla per la prima volta dopo l'esclusione dai convocati

Manuel Locatelli si è sbottonato per la prima volta dopo la pubblicazione della lista dei convocati e ha parlato solo della Juventus e ‘degli obiettivi di squadra raggiunti' senza mai nominare l'Europeo e la maglia azzurra.

La reazione di Locatelli dopo l'esclusione dai pre-convocati per EURO 2024

Manuel Locatelli non ha preso bene l'esclusione dai pre-convocati dell’Italia per EURO 2024 e aveva esternato tutta la sua delusione in una stories su Instagram, condividendo una schermata nera e lanciando un messaggio piuttosto eloquente in merito al suo stato d'animo.