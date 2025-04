video suggerito

Locatelli si confida con Buffon dopo il gol alla Roma: "Quello che ti ho fatto mi ha cambiato la vita" Manuel Locatelli è contento del ritorno al gol in campionato e ai microfoni di DAZN si confida con Buffon dopo la rete segnata alla Roma: "Quello che ho fatto a te mi ha cambiato la vita".

A cura di Vito Lamorte

Manuel Locatelli ha illuso la Juventus con il suo gol in casa della Roma ma il capitano bianconero è stato uno dei grandi protagonisti della squadra bianconere nella notte capitolina. Il centrocampista della Vecchia Signora ha lasciato il segno sbloccando la sfida contro i giallorossi con un bel tiro a volo di destro che non ha lasciato scampo a Svilar.

È stato il primo goal stagionale di Locatelli che ritrova la via della rete dopo ben 532 giorni: l'ultimo in campionato risaliva all'ottobre del 2023 quando il suo destro deviato da Krunic si infilò in rete e diede la vittoria alla Juventus di Allegri in casa del Milan. Un anno e mezzo dopo il digiuno è stato finalmente rotto.

Locatelli si confida con Buffon dopo il gol alla Roma

Al termine del match Manuel Locatelli si è presentato ai microfoni di DAZN e dallo studio Gigi Buffon ha ricordato il gol che gli fece in un Milan-Juve del 22 ottobre 2016: "Mi ricordo di aver subito da parte tua un gol con un gesto balistico fuori dal comune. Mi fa piacere che oggi ci sia un altro portiere che possa dire questa cosa. È stato un gol veramente bello. Mi è piaciuto il tuo modo di stare in campo. Sei diventato capitano della squadra e la tua presenza diventa fondamentale".

Locatelli ha risposto così: "Grazie Gigione, tu sai cosa rappresenti per me come uomo, cosa sei stato per la Juve, sai cosa rappresenta la Juve per me. Per me avere la fascia di capitano è un onore incredibile, la vivo tutti i giorni, è un impegno quotidiano perché devo essere d'esempio per tutti gli altri e la vivo così. Ho fatto un bel gol, il gol che ho fatto a te mi ha cambiato la vita, poi le cose sono andate un po' così, ma ho dei ricordi bellissimi, Forse dovrei fare dei gol un po' più semplici, ma sono contento così. Questa sera abbiamo fatto una buona partita, è chiaro che era molto importante vincere, ma sono contento e ti ringrazio delle parole che hai detto".

Locatelli come Nedved e Diego contro la Roma

Manuel Locatelli è il terzo centrocampista nella storia della Juventus ad aver segnato almeno due gol allo stadio Olimpico contro la Roma: negli ultimi trent'anni c'erano riusciti solamente Pavel Nedved, autore di tre gol nei Roma-Juventus, e Diego, che nella stagione 2009/2010 si presentò proprio con una doppietta da urlo in casa della Roma.