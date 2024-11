video suggerito

Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League: Baldanzi e Delprato le possibili novità Spalletti convocherà 23 calciatori per le partite di Nations League con Belgio e Francia. Le novità dell’Italia potrebbero essere rappresentate da Baldanzi della Roma e dal difensore del Parma Delprato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia dopo gli Europei è ripartita alla grande, con tre vittorie e un pareggio è al comando del Gruppo 2 della Lega A di Nations League ed è a un passo dai quarti di finale e pure dal posto come testa di serie alle Qualificazioni ai Mondiali 2024. Manca l'ultimo chilometro, che è sempre quello più difficile da percorrere. Gli Azzurri sfideranno il Belgio il 14 novembre a Bruxelles e poi ospiteranno a San Siro la Francia, senza Mbappé, domenica 17 novembre. Spalletti diramerà in giornata le convocazioni, nell'elenco ci saranno probabilmente ancora 23 calciatori. Certi alcuni ritorni, probabili un paio di novità assolute.

Delprato e Baldanzi le possibili novità

Spalletti a più riprese ha dichiarato che il numero di convocati ideale è 23, quindi non dovrebbero esserci un gruppo ampliato. Il c.t. azzurro convocherà tre portieri (ballottaggio Meret – Di Gregorio), dieci difensori, con quattro esterni, e la novità potrebbe essere rappresentata da Delprato del Parma, sei centrocampisti, con una chance per Baldanzi, e quattro attaccanti.

Sicuramente fuori Chiesa, difficile possano tornare a bordo Orsolini, Zaccagni e Politano. I giovani rampanti per il momento non avranno spazio, ma qualcosa potrebbe cambiare se l'Italia passerà ai quarti già in Belgio, in quel caso qualcuno potrebbe essere aggregato alla squadra per la super sfida con la Francia.

Leggi anche Cecchini sul tetto dello stadio di Italia-Israele: clima surreale per la partita di Nations League

I possibili convocati di Spalletti per le partite con Belgio e Francia di Nations League

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham), uno tra Michele Di Gregorio (Juventus) e Alex Meret (Napoli).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Raoul Bellanova (Atalanta), Andrea Cambiaso (Juventus), Enrico Delprato (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle), uno tra Nicolò Fagioli (Juventus) e Tommaso Baldanzi (Roma)

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

Quando gioca l'Italia in Nations League

Due partite nell'arco di pochi giorni. L'Italia scenderà in campo in Belgio il prossimo giovedì 14 novembre. Se la Nazionale riuscirà almeno a pareggiare sarà qualificata per i quarti di finale, l'obiettivo, che garantirebbe anche un posto da testa di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Poi gli Azzurri sfideranno la Francia domenica 17 novembre, in uno Stadio Meazza che sarà gremito in ogni ordine di posto.