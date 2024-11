Nations League oggi in TV, dove vedere Belgio-Italia e Francia-Israele: orari e diretta delle partite

video suggerito

Oggi giovedì 14 novembre tra le 8 gare in programma di Nations League si giocano le partite del Gruppo 2 della Lega A, in contemporanea alle 20:45: Belgio-Italia e Francia-Israele, decisive per delineare ancor più la classifica e capire chi riuscirà a raggiungere i quarti di finale. Diretta del match degli Azzurri, in chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai 1 in TV e in streaming grazie al portale RaiPlay.

Due partite in contemporanea che saranno fondamentali per le sorti del Gruppo 2 della Lega A. Al momento l'Italia è prima a 10 punti, di un soffio sulla Francia che insegue a 9. Poi il Belgio a 4 e Israele a zero. Dunque anche i Diavoli Rossi di Tedesco sono chiamati alla classica partita da non fallire perché una eventuale vittoria li rilancerebbe in classifica con un solo match ancora da disputare. Per l'Italia di Spalletti non potrà esserci alcuna disattenzione: dopo il pareggio-beffa dell'Olimpico maturato per l'espulsione di Pellegrini col VAR che ha costretto gli Azzurri a giocare in 10 e soffrire fino al 90′, non c'è più margine di errore. Anche perché l'ultima partita in programma sarà proprio contro la Francia in quello che si appresta a diventare un vero e proprio spareggio per il primo posto.

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Dunque, sono due e in contemporanea le partite di Nations League in programmazione oggi per il Gruppo 2 della Lega A: Belgio-Italia e Francia-Israele. Ma in palinsesto ci sono ben altre 6 partite: 4 della Lega B, due della Lega C. Ecco il programma con gli orari e dove vederle in diretta.

16:00 – Kazakistan-Austria (Lega B, diretta su uefa.tv)

18:00 – Armenia-Faerøerne (Lega C, diretta su uefa.tv)

20:45 – Belgio-Italia (Lega A, diretta su Rai 1 e RaiPlay)

20:45 – Francia- Israele (Lega A, diretta su uefa.tv)

20:45 – Grecia-Inghilterra (Lega B, diretta su uefa.tv)

20:45 – Irlanda-Finlandia (Lega B, diretta su uefa.tv)

20:45 – Slovenia-Norvegia (Lega B, diretta su uefa.tv)

20:45 – Macedonia del Nord-Lettonia (Lega C, diretta su uefa.tv)

Belgio-Italia, dove vederla in TV: c'è la diretta in chiaro, gli orari

Tutti gli occhi di questa sera dei tifosi italiani saranno puntati su Bruxelles, allo Stadio Re Baldovino dove alle 20.45 scenderanno in campo il Belgio e l'Italia per la gara valida per il 5° turno della fase a gironi della Nations League. Le scelte di Spalletti appaiono decise per il classico 3-5-2 con cui affronterà la squadra di Tedesco. In TV la partita sarà trasmessa in diretta senza costi aggiuntivi e in chiaro per tutti come tutte le partite della Nazionale in Nations League. Appuntamento su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Daniele Adani. Partita visibile in chiaro anche in diretta streaming, utilizzando il portale Rai, RaiPlay.

Dove vedere Francia-Israele in diretta streaming

Contemporaneamente a Belgio-Italia si giocherà Francia-Israele, gara ad altissima tensione non solo per la posta sportiva in palio ma anche e soprattutto per il clima creatosi attorno al match che ha messo sotto assedio delle forze dell'ordine, Parigi. Non ci sarà alcuna copertura televisiva ma la gara dello Stade de France si potrà seguire in diretta sul sito dell'Uefa, dedicato alle dirette tv: basterà registrarsi e usufruire del servizio in streaming senza costi aggiuntivi.