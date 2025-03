video suggerito

Carmen Di Pietro si infuria nella stanza inclinata di Stasera Tutto è Possibile: "Che figura di m…a" Momenti di disagio per Carmen Di Pietro a Stasera Tutto è Possibile. Mentre prova a scalare la stanza inclinata si lascia andare a un commento dei suoi: "Faccio pure palestra ogni giorno".

A cura di Andrea Parrella

Nella serata di Martedì Grasso, grande festa di Carnevale nell’appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai2, condotto da Stefano De Martino, tornato in onda martedì 4 marzo alle 21.20. Tra gli ospiti della puntata anche Carmen Di Pietro, protagonista della serata nel primo blocco della stanza inclinata, il gioco che vede gli ospiti della puntata mettere in scena degli sketch, costretti a combattere con le leggi della fisica della struttura inclinata.

La stanza inclinata con Francesco Paolantoni e Peppe Iodice

Una Carmen Di Pietro che ha fatto il suo ingresso nel primo sketch con qualche difficoltà, ma confermando il suo piglio e la sua innata capacità di catturare l'attenzione anche essendo, semplicemente, se stessa. Appena entrata nella stanza inclinata, viene guidata da Stefano De Martino ad attraversare lo spazio, quindi scalare il set, per raggiungere il telefono e fingere di fare una chiamata. Operazione che le risulta alquanto complessa, visto che sul momento Carmen Di Pietro fa una certa fatica ad arrampicarsi. Cosa che la porta istintivamente a fare un commento guardando De Martino, in cui si rimprovera per la sua incapacità: "Dai che figura di m…a". E poi aggiunge: "Faccio pure palestra tutti i giorni". Inevitabili risate in studio e per De Martino, prima che Carmen Di Pietro riesca nell'impresa.

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile del 4 marzo

Di Pietro non è stata la sola ospite della puntata. Con lei Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano. Nel cast del programma, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, le presenze fisse Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che questa settimana ha vestito i panni di Barbara d’Urso. Tra i giochi e le prove della serata, sono previsti “Stammi dietro dance”, “Segui il labiale”, “Patapouf”. E poi, l’icona del programma: la “Stanza Inclinata”. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.