video suggerito

Stefano De Martino e Emma Marrone riuniti a Stasera tutto è possibile: Amici, la storia d’amore, il tradimento e l’amicizia Emma Marrone è tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile, programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Tra la cantante e il conduttore c’è stata una storia d’amore, che poi si è trasformata in una preziosa amicizia. Ripercorriamo le tappe della loro relazione, dai banchi di Amici a oggi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone è tra gli ospiti dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, in onda martedì 8 aprile. La cantante e il conduttore Stefano De Martino hanno avuto una storia d'amore nata sui banchi di Amici e poi trasformatasi in una splendida amicizia. Quella di stasera sarà un'occasione per ricongiungersi anche in tv. Ripercorriamo le tappe della loro relazione: il primo incontro, la crisi e la rottura con l'arrivo di Belén Rodriguez. Poi, l'amicizia.

2009 – L'incontro nella scuola di Amici, nascono gli Stemmini

Stefano De Martino e Emma Marrone si sono conosciuti nel lontano 2009. Entrambi parteciparono al talent Amici, condotto da Maria De Filippi. Lei aveva 25 anni e si presentava in qualità di cantante, lui ne aveva 20 e si presentava come ballerino. Tra loro nacque un'intesa e in poco tempo entrarono nel cuore degli spettatori di Amici, che si appassionarono al loro modo spontaneo di vivere l'amore. Vennero soprannominati "Stemmini" (Ste + Emma) e in tanti gli dedicarono video che ritraevano i momenti più intensi trascorsi insieme nella scuola.

2011 – La rottura e il flirt tra Stefano De Martino e Giulia Pauselli

Stefano De Martino entrò a far parte del cast dei ballerini professionisti di Amici. Nell'edizione 2010 – 2011 tra le allieve c'era Giulia Pauselli. Tra loro nacque un flirt che sancì l'allontanamento tra Stefano e Emma. Il ballerino si affrettò a precisare che la rottura con Emma non era dipesa da Giulia: "Lei non mi faceva più battere il cuore. Nell'ultimo anno abbiamo vissuto esperienze bellissime e ognuno di noi è cresciuto. Ma oggi io e Emma siamo due pianeti lontani". E subito dopo la finale di Amici, confermò la frequentazione con Pauselli:

Con Giulia è innegabile che si sia creato un feeling particolare. Senza dubbio tra noi sta nascendo qualcosa. Ma è solo da oggi che ci possiamo frequentare veramente in libertà fuori dagli studi televisivi. Quindi non sappiamo neanche noi come andrà a finire. Vedremo cosa succede. Ma c'è una cosa che ci tengo moltissimo a sottolineare: la mia relazione con Emma era già finita un mesetto prima della sua partecipazione a Sanremo.

La relazione con Giulia Pauselli finì malissimo, la ballerina disse di essere stata lasciata con un sms. (Poi, ha ritrovato l'amore con Marcello Sacchetta, con il quale ha creato una splendida famiglia). A Verissimo, Stefano De Martino confidò a Silvia Toffanin di essere ancora innamorato di Emma Marrone e di essere pronto a riconquistarla. Così, poco dopo tornarono insieme. Ma durò poco.

2012 – Stefano De Martino lascia Emma per Belén Rodriguez

A ottobre 2011, Stefano De Martino tornò ad Amici sempre nel ruolo di ballerino professionista. In quell'edizione conobbe Belén Rodriguez e si innamorò di lei. La loro relazione venne tragicamente allo scoperto nel 2012 quando i due ebbero un incidente in moto. Fu Maria De Filippi a dire a Emma che il suo fidanzato amava un'altra. La conduttrice dichiarò: "La situazione era tragica, ma al momento fu uno choc per tutti. Nessuno di noi aveva capito. Lui confessò, si erano innamorati ad Amici, ma Stefano non voleva dirlo a Emma, così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei". Emma Marrone commentò con amarezza l'accaduto in un'intervista a Vanity Fair:

Era tutto nella mia testa: mi sono innamorata di un'idea che mi ero costruita da sola. Lui non c'entra, lui non è niente. Mi hanno offerto anche un sacco di soldi per parlare, ma non ne ho proprio voluto sapere. Lui non c’entra, poveretto. Ha fatto una cosa che farebbero milioni di persone, è come gli altri milioni, uguale. Non c’entra nemmeno lei, figuriamoci. È simpatica, è bella, fa i balletti, è il suo lavoro. […] È stato doloroso, ma utile. Ho passato dei momenti tremendi. Quelli in cui torni a casa la sera e dici: e ora? Ora per chi stiro, per chi cucino? Ma come è stato possibile, ma sarà stata colpa mia? Cos'è che non ho fatto bene, cosa mi manca? Ero troppo, troppo poco? E poi pensi ma non ha capito niente di me, ma non ho capito niente di lui. Poi un giorno, all’improvviso, è tutto chiaro.

Il resto è risaputo. Stefano De Martino sposò Belén nel 2013, dal loro amore nacque Santiago. Poi il matrimonio è finito. Secondo la showgirl argentina, il conduttore di Affari tuoi l'avrebbe tradita con più di dodici donne.

Emma Marrone e Stefano De Martino, l'amicizia dopo l'amore

Negli anni, Emma Marrone e Stefano De Martino hanno trovato un nuovo equilibrio, trasformando in una bella amicizia l'amore del passato. Il conduttore di Affari tuoi ha assicurato di tenere all'amicizia con la sua ex: "Sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. E in un'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino ha spiegato come vive il rapporto con le donne con cui ha condiviso una storia d'amore:

Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate, non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo punto, come succede spesso, ti separi…Non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele.

Emma fa parte della vita di Stefano e ha conosciuto anche il suo nipotino. Non sorprende che Stefano De Martino l'abbia invitata a Stasera tutto è possibile.